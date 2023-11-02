Лисандро о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Лео – лучший игрок в истории. Нет слов, которые могут описать его величие»

Лисандро Мартинес высказался о вручении «Золотого мяча» Лионелю Месси.

В понедельник аргентинский нападающий получил восьмой « » в карьере. Церемония прошла в Париже.

«Для меня это повод для гордости. Лео... Нет слов, которые могут описать его величие. Хотя он выиграл восьмой «Золотой мяч», для меня он лучший игрок в истории.

То, что он мой партнер, – это невероятно. Он заслуживает победы во всем – в первую очередь из-за того, каким человеком он является. Он уже абсолютно все выиграл, так что он заслуживает всего этого», – сказал защитник « » и сборной .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!