Лисандро о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Лео – лучший игрок в истории. Нет слов, которые могут описать его величие»

Теги Манчестер Юнайтед МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Интер Майами Лисандро Мартинес Футбол

Лисандро Мартинес высказался о вручении «Золотого мяча» Лионелю Месси.

В понедельник аргентинский нападающий получил восьмой «Золотой мяч» в карьере. Церемония прошла в Париже. 

«Для меня это повод для гордости. Лео... Нет слов, которые могут описать его величие. Хотя он выиграл восьмой «Золотой мяч», для меня он лучший игрок в истории. 

То, что он мой партнер, – это невероятно. Он заслуживает победы во всем – в первую очередь из-за того, каким человеком он является. Он уже абсолютно все выиграл, так что он заслуживает всего этого», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины

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23 комментария

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Экспертное мнение
Купил 8 ЗМ, 6 ЗБ и кубок мира.

Пока Кришти вставал в 4 утра на тренировки, качался, выглядел на 15 лет в свои 40, и честно заработал свой ЗМ в 2013 году с 0 титулами в году. Вот и вся разница.
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Квадратное личико
Видел вчера в каком-то местном блоге совершенно потрясающую статью об очередной "разоблачении" этого Золотого Мяча для Месси.
Автор привел статистику того, что за всё время вручения премии и проведения мундиалей чемпион мира становился обладателем Золотого Мяча всего лишь 4 раза. При этом он забыл о том, что до 90-х Золотой Мяч вручали только европейцам, что автоматически отсеяло Пеле, Марадону, Кемпеса.
И ему же в комментариях люди пишут об этом, но статья продолжает обрастать десятками и сотнями лайков 😄
В каком сюрреалистическом мире мы живём, господа. Если даже ради такой ерунды, как премии футболистов где-то далеко, люди готовы так бессовестно и беззаветно лгать. Я бы сказал, что это смешно, если бы это не было страшно.
+6
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ЭкспертДиванный
Ответ marco -81
А кто такой Лисандро?
Защитник МЮ
А не чувак со спортса marco-81
+6
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PIT-BUL
Ответ marco -81
А кто такой Лисандро?
топовый ЦЗ. по Гугли чтоли
+4
-2
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Domian
Ответ Экспертное мнение
Купил 8 ЗМ, 6 ЗБ и кубок мира. Пока Кришти вставал в 4 утра на тренировки, качался, выглядел на 15 лет в свои 40, и честно заработал свой ЗМ в 2013 году с 0 титулами в году. Вот и вся разница.
https://twitter.com/psg_chief/status/1720037075641106458?t=Owlb-X5R8UYoEqTMKIHl3w&s=19
На минуточку, это португальское издание))
Они заявляют о коронации Лео Кубком Мира и 8 ЗМ.

Кто то сейчас сжал ручки в кулачки гнева)
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Артём Иванов
Забавно было наблюдать как после вручения ЗМ все хейтерки консолидировались вокруг кандидатуры Холанда.
Поняли, что кроме норвежца никто не мог составить реальную конкуренцию Лео и бросили все силы в его защиту. А ведь ещё пару месяцев назад назывались такие кандидатуры как Де Брёйне и Родри... А ещё раньше - Мбаппе.

Очень уж палевное "лишь бы не Месси" у вас, ребята)
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За Валенсию с 1999
Ответ marco -81
А кто такой Лисандро?
соперник Антонеллы рокуццо
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Domian
Ответ Квадратное личико
Видел вчера в каком-то местном блоге совершенно потрясающую статью об очередной "разоблачении" этого Золотого Мяча для Месси. Автор привел статистику того, что за всё время вручения премии и проведения мундиалей чемпион мира становился обладателем Золотого Мяча всего лишь 4 раза. При этом он забыл о том, что до 90-х Золотой Мяч вручали только европейцам, что автоматически отсеяло Пеле, Марадону, Кемпеса. И ему же в комментариях люди пишут об этом, но статья продолжает обрастать десятками и сотнями лайков 😄 В каком сюрреалистическом мире мы живём, господа. Если даже ради такой ерунды, как премии футболистов где-то далеко, люди готовы так бессовестно и беззаветно лгать. Я бы сказал, что это смешно, если бы это не было страшно.
https://twitter.com/psg_chief/status/1720037075641106458?t=Owlb-X5R8UYoEqTMKIHl3w&s=19
Португальская газета пишет о Короле Месси.

Это уничтожение пустынного.
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Кашшай Чакырович
То что он лучший в истории говорят не 8 золотых мячей ,а 44 титула и то что он лучший по гол+ пас в истории всего футбола , да и просто визуально его игра , нужно быть очень глупым чтобы сравнивать.леревянную.звмыкадку с двух метров с самым универсальным футболистом в мире , это все факты, а 8 золотых мячей это лишь дополнение к его карьере !
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