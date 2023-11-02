Лисандро о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Лео – лучший игрок в истории. Нет слов, которые могут описать его величие»
Лисандро Мартинес высказался о вручении «Золотого мяча» Лионелю Месси.
В понедельник аргентинский нападающий получил восьмой «Золотой мяч» в карьере. Церемония прошла в Париже.
«Для меня это повод для гордости. Лео... Нет слов, которые могут описать его величие. Хотя он выиграл восьмой «Золотой мяч», для меня он лучший игрок в истории.
То, что он мой партнер, – это невероятно. Он заслуживает победы во всем – в первую очередь из-за того, каким человеком он является. Он уже абсолютно все выиграл, так что он заслуживает всего этого», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Пока Кришти вставал в 4 утра на тренировки, качался, выглядел на 15 лет в свои 40, и честно заработал свой ЗМ в 2013 году с 0 титулами в году. Вот и вся разница.
Автор привел статистику того, что за всё время вручения премии и проведения мундиалей чемпион мира становился обладателем Золотого Мяча всего лишь 4 раза. При этом он забыл о том, что до 90-х Золотой Мяч вручали только европейцам, что автоматически отсеяло Пеле, Марадону, Кемпеса.
И ему же в комментариях люди пишут об этом, но статья продолжает обрастать десятками и сотнями лайков 😄
В каком сюрреалистическом мире мы живём, господа. Если даже ради такой ерунды, как премии футболистов где-то далеко, люди готовы так бессовестно и беззаветно лгать. Я бы сказал, что это смешно, если бы это не было страшно.
А не чувак со спортса marco-81
На минуточку, это португальское издание))
Они заявляют о коронации Лео Кубком Мира и 8 ЗМ.
Кто то сейчас сжал ручки в кулачки гнева)
Поняли, что кроме норвежца никто не мог составить реальную конкуренцию Лео и бросили все силы в его защиту. А ведь ещё пару месяцев назад назывались такие кандидатуры как Де Брёйне и Родри... А ещё раньше - Мбаппе.
Очень уж палевное "лишь бы не Месси" у вас, ребята)
Португальская газета пишет о Короле Месси.
Это уничтожение пустынного.