Эрмосо хотела видеть больше поддержки от игроков-мужчин в ситуации с поцелуем Рубиалеса: «Когда видишь несправедливость, ты должен выбрать сторону»

Дженни Эрмосо хотела видеть больше поддержки от игроков-мужчин на фоне скандала.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). За это ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 3 года.

«Я понимаю, что каждый думает по-своему, и я тоже хотела бы иметь возможность сосредоточиться только на своем виде спорта. Но когда ты видишь несправедливые ситуации, ты должен занять одну сторону или другую.

Люди будут ненавидеть меня или любить, но у меня есть свой образ мыслей, и я не против высказать его открыто. Не знаю, сделала бы поддержка [футболистов-мужчин] все это проще, но она, безусловно, очень помогла бы», – сказала Эрмосо в интервью GQ.

Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Было очень больно проходить через это. Работаю с психологом, чтобы отпустить ситуацию»

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