Эрмосо хотела видеть больше поддержки от игроков-мужчин в ситуации с поцелуем Рубиалеса: «Когда видишь несправедливость, ты должен выбрать сторону»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Дженни Эрмосо хотела видеть больше поддержки от игроков-мужчин на фоне скандала.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). За это ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 3 года.

«Я понимаю, что каждый думает по-своему, и я тоже хотела бы иметь возможность сосредоточиться только на своем виде спорта. Но когда ты видишь несправедливые ситуации, ты должен занять одну сторону или другую.

Люди будут ненавидеть меня или любить, но у меня есть свой образ мыслей, и я не против высказать его открыто. Не знаю, сделала бы поддержка [футболистов-мужчин] все это проще, но она, безусловно, очень помогла бы», – сказала Эрмосо в интервью GQ. 

Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Было очень больно проходить через это. Работаю с психологом, чтобы отпустить ситуацию»

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78 комментариев

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Streetbor
Так мы итак поддержали Рубиалеса))
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Крыло советов
Мужчины, которые поддержат Эрмосо, сами для себя создают мир, в котором можно сесть в тюрьму или лишится всех своих денег и работы, за поцелуй без сексуального контекста, который сначала был обоюдным, а через пару дней девушка передумала что он обоюдный. И если такие есть, то я восхищаюсь их тупостью. Это как кормить дракона, который очевидно тебя съест.
+97
-2
+95
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Mechel**
Ну, какая же она продажная и лицемерная
+62
0
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Михаил Лубянский
Все нормальные люди за Рубиалиса, понимаю что не правильно поступил, но не она ли в автобусе смеялась и с другими девками это обсуждала.. Нет предела человеческой мерзости
+48
-1
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Mishel Matveev
Тот, кто выбирает сторону Эрмосо, поддерживает лживую лицемерную женщину и презумпцию виновности мужчин. Ей нужно всю оставшуюся жизнь напоминать, какое гнусное дело она сделала.
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Борнео
Это ж всё таки в голове не укладывается, как умудрились из невинного поцелуя, произошедшего на эмоциях, раздуть такой скандалище..
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Toporila
Ответ 97 недостаточно
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Слава богу, что ты не из России
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KeriLLo
Образ мыслей в автобусе видели.
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Tun
поддержка от мужчин не будет считаться харасментом? их потом не отменят?
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Rustam Gilmutdinov
Отвечаю словами феминисток: никто никому ничего не должен
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Александр Смирнов
Ответ Евгений Канашевский
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Если дочке 30 годиков , то я к таким поцелуям буду абсолютно спокойно относиться . А если моя 30-ти летняя доченька устроит после невинного поцелуя такую травлю мужика через прессу и интернет, то я первый выпишу ей леща и лишу наследства
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viktorpavlov70
Ответ Борнео
Это ж всё таки в голове не укладывается, как умудрились из невинного поцелуя, произошедшего на эмоциях, раздуть такой скандалище..
так же, как из пробирки с порошком развернули целую войну в Ираке с огромным количеством жертв. Просто надо понимать, как работает западная пропаганда.
+16
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Михаил Дьяконов
Надеюсь, карма постигнет её. Двуличная ****
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Рашпель793
Сначала её даже жаль было, мол надавили на неё, вот и пришлось пургу гнать. Но сейчас стало видно, что тупо хайпит на такой теме. И ладно бы просто хайпила, но там на человека уголовку могут завести вообще ни за что.
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OldRedWhite
Ответ Streetbor
Так мы итак поддержали Рубиалеса))
В любой подлости должна быть мера !
Ну заставили тебя прикончить мужика , но неужели обязательно ещё мочиться на его могилу ?
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Геннадий Киселёв
У этой бабцы, от поцелуя, повышенная беременность произошла?
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Simplicissimus
Ответ Геннадий Киселёв
У этой бабцы, от поцелуя, повышенная беременность произошла?
Бро, тут вообще не она решает, что говорить. Вышестоящие инстанции диктуют текст
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Федя Букин
Монетизация поцелуя
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Владимир Быков
Хотел больше поддержки Рубиалеса: «Когда видишь несправедливость, ты должен выбрать сторону»
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Andrey Yaroslavtsev
Когда она уже угомонится?
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ribikorto
Это уже демагогия и агрессивный самопиар доходящий практически до шантажа. Если изначально можно было поверить в адекватность и искренность этой девушки, сейчас уже никак. Хотя и Рубиалес тот еще тип, велика вероятность, что их отношения классический пример жабогадюкинга.
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AlexZhano__
Считаю, что её мужа нужно привлечь к ответственности. Он ведь её целовал и не только.
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Sobachkin
Сначала ей понравилось, а потом поняла войну хайпа и переобулась..... В сексе иногда так же бывает, то чики пики, а потом в социалки, а он меня использовал.... ааа.... Ну как там с футболистами часто
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Александр Смирнов
нормальный мужчина поддерживает, но только Рубиалеса
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Александр Смирнов
Ответ Трент 66
Для справедливости, он обоюдным не был)
ну так и "осознание" необоюдности пришло к ней как-то не сразу. Пока кто-то не надоумил её стать "жертвой абьюза"
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