Эрмосо может обратиться в суд из-за утечки в СМИ ее показаний по делу Рубиалеса

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол происшествия сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Дженнифер Эрмосо может подать в суд из-за утечки показаний против экс-главы RFEF.

Напомним, футболистка сборной Испании дала в прокуратуре показания по поводу скандального поцелуя с Луисом Рубиалесом, покинувшим пост главы Королевской испанской футбольной федерации. Ее заявления оказались в распоряжении канала Telecinco.

По информации ESPN, судья Франсиско де Хорхе объявил, что начнет расследование утечки показаний Эрмосо в СМИ, поскольку их разглашение является противозаконным. Кроме того, во время слушания было ограничено использование камер.

Сама Эрмосо шокирована и разочарована тем, что фрагменты ее показаний транслировали по телевидению. Теперь футболистка обдумывает возможность подачи иска.

Эрмосо о поцелуе от Рубиалеса: «Чувствовала себя принужденной, в автобусе была мертвая тишина. Он говорил, что я должна помочь ему, так как его называют харассером»

Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом: «У меня не было времени среагировать. Я не заслуживаю того, что происходит. Почему я должна плакать в своей комнате, если ничего не сделала?»

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3 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Как же она #######!(достала). Добились только того, что этих чемпионок и капитаншу будут вспоминать только из-за раздутого скандала, а не за достижения и выигранный ЧМ.
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Красная стрела
Огорчилась, что весь мир увидел её вранье. Оскорбилась, но решила праздновать дальше, что б момент не упускать 😂 это ж какая глубокая рана была нанесена.
+2
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+2
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Бабло Муани
Адвокаты радуются этой ситуации, по каждому чиху можно идти в суд
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