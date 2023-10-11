Эрмосо может обратиться в суд из-за утечки в СМИ ее показаний по делу Рубиалеса

Дженнифер Эрмосо может подать в суд из-за утечки показаний против экс-главы RFEF.

Напомним, футболистка сборной дала в прокуратуре показания по поводу скандального поцелуя с , покинувшим пост главы Королевской испанской футбольной федерации. Ее заявления оказались в распоряжении канала Telecinco.

По информации ESPN, судья Франсиско де Хорхе объявил, что начнет расследование утечки показаний Эрмосо в СМИ, поскольку их разглашение является противозаконным. Кроме того, во время слушания было ограничено использование камер.

Сама Эрмосо шокирована и разочарована тем, что фрагменты ее показаний транслировали по телевидению. Теперь футболистка обдумывает возможность подачи иска.

Эрмосо о поцелуе от Рубиалеса: «Чувствовала себя принужденной, в автобусе была мертвая тишина. Он говорил, что я должна помочь ему, так как его называют харассером»

Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом: «У меня не было времени среагировать. Я не заслуживаю того, что происходит. Почему я должна плакать в своей комнате, если ничего не сделала?»

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