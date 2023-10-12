Эрмосо может отказаться давать показания по делу Рубиалеса из-за утечек в СМИ. Футболистка предупредила об этом судью

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Дженнифер Эрмосо может прекратить давать показания по делу Луиса Рубиалеса.

Футболистка сборной Испании дала в прокуратуре показания по поводу скандального поцелуя с Луисом Рубиалесом, покинувшим пост главы Королевской испанской футбольной федерации. Ее заявления оказались в распоряжении канала Telecinco. Сообщалось, что Эрмосо разочарована утечкой ее показаний в СМИ и планирует обратиться в суд.

По информации COPE, Эрмосо устно и официальным письмом уведомила судью Франсиско де Хорхе, что рассматривает возможность отказаться от дачи дальнейших показаний из-за утечек.

Ранее сообщалось о начале расследования утечки показаний Эрмосо, поскольку разглашение этой информации является противозаконным.

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7 комментариев

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Гусеконь
из-за утечек стало ясно, что врёт?
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Отказывается давать показания главный свидетель. Нонсенс. Пусть закрывают дело и Рубиалес подаст в обратку за клевету. Детский сад.
+4
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+4
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Aleex Trianon
чего они добиваются то? кастрации Рубиалеса? за поцелуй?
+3
0
+3
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Edo Milanian
Ответ Schiaff1no
На основании аналога статьи 27 УК РФ. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Логично
Эльман Пашаев, ты?
+1
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Schiaff1no
На основании аналога статьи 27 УК РФ.
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
Логично
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-1
0
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zaebarca
Ахахаха, то есть мяу)
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Vladislav Asadullin
Ответ Schiaff1no
На основании аналога статьи 27 УК РФ. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Логично
27 УК РСФСР?) 27 УК РФ - ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. А говорите вы про 51-ю Конституции. Только она уже давала показания.
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