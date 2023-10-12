Эрмосо может отказаться давать показания по делу Рубиалеса из-за утечек в СМИ. Футболистка предупредила об этом судью
Дженнифер Эрмосо может прекратить давать показания по делу Луиса Рубиалеса.
Футболистка сборной Испании дала в прокуратуре показания по поводу скандального поцелуя с Луисом Рубиалесом, покинувшим пост главы Королевской испанской футбольной федерации. Ее заявления оказались в распоряжении канала Telecinco. Сообщалось, что Эрмосо разочарована утечкой ее показаний в СМИ и планирует обратиться в суд.
По информации COPE, Эрмосо устно и официальным письмом уведомила судью Франсиско де Хорхе, что рассматривает возможность отказаться от дачи дальнейших показаний из-за утечек.
Ранее сообщалось о начале расследования утечки показаний Эрмосо, поскольку разглашение этой информации является противозаконным.
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