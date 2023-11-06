Копенгаген — Манчестер Юнайтед: прогноз на матч 8 ноября 2023, Лига чемпионов

8 ноября, в среду, датский «Копенгаген» на своем поле примет английский «Манчестер Юнайтед» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдет в столице Дании на стадионе «Паркен» и начнется в 23:00 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: Ф2 (0); ТМ 3.

Копенгаген

После первого круга группового этапа датчане занимают последнее место в своем квартете, набрав в трех играх одно очко. Единственный балл «Копенгаген» заработал в Турции, сыграв вничью с «Галатасараем» в первом туре — 2:2. При этом команда Якоба Нееструпа должна была остаться недовольной ничейным результатом. Гости вели 2:0, но в середине второго тайма остались в меньшинстве и в итоге пропустили два мяча на 86-й и 88-й минутах.

В матче с грандами — «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» — датчане тоже не выглядели мальчиками для битья, хотя очков и не заработали. На своем поле «Копенгаген» уступил мюнхенцам со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 83-й минуте от Матиса Теля.

В Англии поражение от «Манчестер Юнайтед» было еще обиднее — 0:1. Харри Магуайр открыл счет на 72-й минуте, а на 97-й минуте гости заработали пенальти, который не реализовал экс-нападающий московского «Спартака» Йордан Ларссон.

«Копенгаген» отстает от «Манчестер Юнайтед» на два очка и, в случае успеха на своем поле может обогнать англичан и даже включиться в борьбу за плей-офф.

Перед матчем Лиги Чемпионов «Копенгаген» провел непростую гостевую игру в чемпионате Дании против «Рандерс». Хозяева поля дважды выходили вперед, ведя 1:0 и 2:1, но действующий чемпион Дании сумел переломить ход встречи и в итоге выиграл 4:2. После 14-ти туров «Копенгаген» лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя «Брондбю» на четыре очка.

Помимо шведа Ларссона за «Копенгаген» также выступает его соотечественник, который раньше тоже играл в России, — Виктор Классон. Экс-игрок «Краснодара» является одним из лидеров «Копенгагена» и в последних трех играх забил два мяча.

А лучшим снайпером команды на данный момент является Руни Бардгеджи. Семнадцатилетний швед забил уже семь голов в чемпионате и наверняка скоро заинтересует топ-клубы Европы.

Прогноз на матч Бавария – Галатасарай

Манчестер Юнайтед

Для «Манчестер Юнайтед» сезон складывается очень непросто, в том числе и в Лиге Чемпионов , где команда Эрика тен Хага стартовала с двух поражений.

Невероятный матч в Мюнхене в первом туре против «Баварии» завершился со счетом 4:3 в пользу немцев, а первая домашняя игра для англичан тоже получилась драматичной — «МЮ» уступил «Галатасараю» со счетом 2:3. Манкунианцы дважды были впереди по ходу встречи, но гости каждый раз сравнивали счет, а на 78-й минуте Мауро Икарди забил победный для своей команды гол.

В матче с «Копенгагеном» команду тен Хага выручили те, кто больше всех получает в свой адрес критики, — Харри Магуайр и Андре Онана. Защитник забил победный гол, а камерунский голкипер, который действительно много ошибался, потащил пенальти от Ларссона.

В чемпионате Англии «МЮ» идет восьмым в турнирной таблице и уже на шесть очков отстает от зоны Лиги Чемпионов. Так что увидим ли мы «Манчестер Юнайтед» в следующей Лиги Чемпионов — большой вопрос.

Победы даются команде тен Хага с большим трудом и как правило с перевесом в один мяч. Так в последних играх «МЮ» обыграл «Брентфорд» (2:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Фулхэм» (1:0).

Причем в матче с «Брентофордом» «красные дьяволы» уступали 0:1 до 93-й минуты, но за оставшееся время Скотт Мактоминей успел оформить дубль и принести своей команде победу.

В матче с «Фулхэмом» команда из Манчестера также забила решающий гол в компенсированное время после удара Бруну Фернандеша.

Налицо проблемы у «МЮ» не только с защитой, но с атакой — команда очень мало забивает. А лучшими бомбардирами команды являются полузащитники Бруну Фернандеш и Мактоминей, забившие по три гола.

Копенгаген — Манчестер Юнайтед: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Копенгагена» — 4.16

Ничья — 3.86

Победа «Манчестер Юнайтед» — 1.86

Если «Манчестер Юнайтед» хочет выходить в плей-офф, то ему обязательно нужно побеждать Дании. Впереди тяжелые матчи с «Баварией» и с «Галатасараем» в Турции, так что права на осечку у команды тен Хага нет.

Однако стабильностью «МЮ» похвастаться не может, поэтому лучше поставить на его победу с форой (0) за 1.38.

Также вряд ли игра в Дании получится результативной, так что можно взять ставку ТМ 3 за 1.64.

Где смотреть матч Копенгаген – МЮ

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥