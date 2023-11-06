Бавария – Галатасарай прогноз на матч 8 ноября 2023, Лига чемпионов

В четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе A встречаются две команды, которые занимают первые два места и формально претендуют на выход в плей-офф. Это «Бавария» и «Галатасарай», которые встречались не так давно в очной дуэли: победу тогда одержали мюнхенцы со счётом 3:1. Позволят ли они взять реванш? Насколько жаркой в этот раз окажется встреча немецкой и турецкой команды в Мюнхене? Давайте оценим соотношение сил этих двух команд.

Бавария

«Бавария» наколотила в двух подряд турах чемпионата Германии 12 безответных мячей, из которых 8 мячей залетели «Дармштадту», а 4 – «Боруссии». Харри Кейн, оформив хет-трик, дружно вырвался в лидеры бомбардирской гонки с 15 голами и намерен накидать ещё и ещё. Возможно, дополнительную порцию адреналина мюнхенцы заполучили из-за гнева на самих себя, поскольку «Саарбрюккен» из Третьей лиги передал им пламенный привет в Кубке Германии, выиграв 2:1. Конечно, теперь Томас Тухель точно не сможет взять все трофеи за сезон, но из борьбы за самые главные его команда ещё не выбыла. В Бундеслиге ей пока что приходится гнаться за «Байером», который впервые за долгое время лидирует в турнирной таблице.

А вот в Лиге чемпионов проблем нет никаких, хотя отыграть «сухой» матч баварцы никак не могут: пропускали от «МЮ», от «Копенгагена» и от «Галатасарая». Впрочем, Сане, Кейн и компания своими стараниями держат «Баварию» на первом месте в группе: в предыдущем туре был взят верх в гостях над «Галатасараем» 3:1, несмотря на то, что к перерыву на табло горели цифры 1:1. Теперь же турецкую команду придётся встречать на «Альянц-Арене». И ещё неизвестно, не окажется ли этот стадион внезапно домашним для турок: все прекрасно знают, какая традиционно мощная поддержка у турецких сборных и спортсменов в Германии.

Галатасарай

Главная новость недавних дней, связанная с турецким клубом – это Танги Ндомбеле, которого отстранили от матчей за нарушение режима (а если точнее, за лишний вес). После игры против «Баварии» игрок вернулся в отель и заказал себе большой гамбургер, картофель фри и колу: тренер команды Окан Бурук поймал игрока с поличным и отстранил его от игр, потребовав сбросить вес как минимум до 75 кг. На момент перехода из «Тоттенхэма» Ндомбеле весил 82 кг и не может до сих пор сбросить вес ниже отметки 80 кг. С учётом сыгранного им времени в сезоне и текущей формы – вряд ли это серьёзная потеря. Хотя сам игрок в былые годы блистал в АПЛ.

Кстати, а как обстоят дела у клуба в турецкой Суперлиге? А обстоят неплохо: «Галатасарай» пока что идёт лидером после 11 туров, набрав 31 очко. На одно очко от «львов» отстаёт «Фенербахче», а третье место с 20 очками (большое отставание, как-никак) занимает «Адана Демирспор», у которой есть всё-таки матч в запасе. Ещё один стамбульский клуб, «Бешикташ», идёт с 19 очками на 5-м месте. Вполне вырисовывается картина того, кто будет оспаривать золото чемпионата страны. В Лиге чемпионов благодаря одержанной над «МЮ» победой 3:2 «львы» удерживают вторую строчку, но в оставшихся матчах им нужно биться за победу, чтобы оформить долгожданный выход в плей-офф.

Прогноз на матч Милан – ПСЖ

Прогноз

От стадиона «Тюрк Телеком» мы переходим к «Альянц Арене», которая примет встречу этих команд 8 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Москве. По оценке Google, абсолютным фаворитом этого матча выглядит «Бавария», вероятность победы которой оценивается в 79%. Ничья оценивается с вероятностью в 13%, а шансы на успех гостей составляют 8%. Турнирная таблица показывает, что «Галатасарай» должен выигрывать любой ценой этот матч, чтобы сохранить шансы на выход из группы и не тратить нервы на просчёт любых раскладов.

Психологическое преимущество в одно очко над «МЮ» может расхолодить команду Окана Бурука, хотя в отношении турецких клубов это уже звучит крайне нелепо с учётом их традиционно большой самоотдачи и крайнего нежелания смиряться с поражением и принимать спорные судейские решения. Могло быть преимущество у «львов» в три очка, сыграй они чуть посильнее и убедительнее с «Копенгагеном» (тогда была ничья 2:2). Но что есть, то есть.

Как уже было выше сказано, «Галатасарай» может заручиться большой зрительской поддержкой у телеэкрана в Германии, если не на самом стадионе. Не нужно лишний раз напоминать, что в полуфинале Евро-2008 большая часть футбольных болельщиков в Германии болела отнюдь не за Германию (и вне зависимости от исхода готова была либо на радостях, либо со зла устроить что-нибудь а-ля финал Лиги чемпионов 2022 года).

Можно вспомнить, что один отборочный матч Евро-2012 между Германией и Турцией проходил в Берлине на Олимпийском стадионе, где добрая часть болельщиков желала победы не Месуту Озилу, а его исторической родине, честь которой защищал также хорошо знающий Бундеслигу Нури Шахын. Тогда, правда, Германия выиграла 3:0, а Озил забил один гол (дважды отличился Клозе). Очередной раунд этого большого футбольного дерби обещает быть не менее жарким.

Впрочем, достаточно исторических экскурсов. Давайте обратимся к букмекерской конторе BetBoom и сверим наши коэффициенты. На победу «Баварии» предлагается кэф 1.22, на ничью он составляет 7.3, а на победу «Галатасарая» и вовсе достигает 12.5. В принципе, на ничью и победу «Галатасарая» кэф можно было бы предложить ещё больше, но букмекеры всё же готовы дать шанс гостям побороться за очки. Кэфы на двойной шанс особого внимания не привлекут: на набор очков «Галатасараем» кэф достигает отметки 4.2, в то время как на два других исхода (победа «Баварии»/ничья и победа любой команды) кэфы не превышают отметки в 1.1.

От исходов мы переходим ко второму пункту нашей программы под названием «Тотал». Благодаря расщедрившейся на голы «Баварии» букмекеры могут предложить тотал больше 3.5 за 1.73 или тотал меньше 3.5 за 2.16. Последний предлагается на случай, если Тухель решит сыграть в режиме экономии энергии (всё-таки впереди игра против «МЮ», который очень хочет взять реванш). Если же дробные отметки вас не устраивают, то можете зарядить на тотал больше 4 за 2.18 или меньше 4 за 1.72: вероятности здесь как бы меняются местами, но от этого интерес к матчу не девается никуда.

Для полноты картины давайте вспомним, как провела предыдущие пять встреч «Бавария». В эти пять встреч вошли три игры Бундеслиги, одна кубковая игра и одна лигочемпионская.

21 октября. Бундеслига. Майнц 1:3 Бавария.

24 октября. Лига чемпионов. Галатасарай 1:3 Бавария.

28 октября. Бундеслига. Бавария 8:0 Дармштадт.

1 ноября. Кубок Германии. Саарбрюккен 2:1 Бавария.

4 ноября. Бундеслига. Боруссия 0:4 Бавария.

Как видим, за пять матчей Бавария забила 19 голов и только в одном случае познала горечь поражения. В общем, крупные тоталы для неё оформлять в матчах не проблема. Кейн забил 15 голов в Бундеслиге (три хет-трика!) и дважды отличился в Лиге чемпионов. Возможно, что он увеличит свой бомбардирский счёт в четвёртом туре группового этапа, причём не на один гол: предпосылки к этому есть.

А теперь время узнать, какие результаты в пяти предыдущих встречах оформил «Галатасарай». Здесь не только Лига чемпионов, но и турецкая Суперлига (или Высшая лига, кому как удобно называть).

7 октября. Суперлига. Антальяспор 0:2 Галатасарай.

21 октября. Суперлига. Галатасарай 2:1 Бешикташ.

24 октября. Лига чемпионов. Галатасарай 1:3 Бавария.

28 октября. Суперлига. Ризеспор 0:1 Галатасарай.

3 ноября. Суперлига. Галатасарай 2:1 Касымпаша.

Здесь опять четыре победы и одно поражение, но из Лиги чемпионов. В чемпионате Турции из более-менее известных противников (с громкими именами) в этом списке на слух приходят разве что «Антальяспор» и «Бешикташ». Но ни «Бешикташ», ни «Истанбул ББ» сейчас по турнирному положению не выглядят грозной силой, поскольку «Фенер» и «Галатасарай» уже оторвались далеко. Ну а «Антальяспор» и вовсе окопался на 12-м месте (в чемпионате играют 20 команд). Что касается тотала, то «Галатасарай» в четырёх матчах (все из чемпионата Турции) выдавал тотал меньше 3.5 (тот самый, который фигурирует в наиболее популярных ставках BetBoom).

Итак, если вы хотите поставить на тотал больше 2.5, который трижды зафиксирован в играх «львов», то вам предлагается кэф 1.29. Если меньше этой отметки, то кэф будет составлять 3.75. Крупный тотал больше 4.5 предлагается за 2.59, а на тотал меньше этой отметки выдаётся коэффициент 1.53. Соблазн увидеть очередное голевое пиршество есть, но не стоит увлекаться этим.

Поговорим о тоталах конкретных команд (то есть индивидуальных тоталах). Букмекеры уверены, что обе команды, скорее всего, смогут обменяться голами (1.71 на то, что забьют обе команды, 2.17 на то, что этого не будет). Оценивать вероятность голов хозяев здесь вообще неприлично (кэф на то, что команда Тухеля вообще не забьёт, составляет 15). У «Баварии» оптимальными вариантами будут тотал больше 2.5 за 1.6, больше 3 за 2.07 и меньше 3 за 1.78. Если вы любите риск, то можете зарядить на персональный тотал баварцев больше 3.25 за 2.34 или больше 3.5 за 2.58. Но вы всё-таки видите, что индивидуальный тотал баварцев больше X голов и тотал на матч больше X голов идут с разными коэффициентами. Проще говоря, букмекеры и не подумают признавать, что тотал на этой игре автоматически равен «сухарю» Нойера.

Что касается «Галатасарая», то тут цифры не внушают оптимизма любителям турецкого футбола в принципе. Вроде как вероятность увидеть голы есть (1.54 на хотя бы один гол против 2.37 на ноль голов в исполнении турецкого клуба). Если говорить конкретнее о тоталах, то здесь примерно такие же кэфы на тотал больше / меньше 0.5 (1.58 на хотя бы один гол, 2.43 на отсутствие голов). Но два гола уже кажутся сложной задачей. Какова разница между кэфом 2.03 на тотал больше 0.75 или кэфом 2.58 на тотал больше 1? Да, грубо говоря, никакой разницы нет. Не стоит рассчитывать на всемогущего Икарди, если его не поддержат другие игроки атакующей группы.

Переходим к пункту «Фора». В данном случае заявленное на бумаге игровое преимущество команды Томаса Тухеля позволяет сделать смелую ставку на фору (-2) за 1.86 (то есть победу с разницей в 3 и более мяча). На то, что «Галатасарай» уступит с разницей менее двух мячей или хотя бы не проиграет, то есть реализует фору (+2), предлагается кэф 2. Уступить 0:1 или 1:2 по счёту кажется приемлемым, но турнирное положение турок таково, что такой счёт станет для них катастрофой. А если будет очередная игра, в ходе которой «Бавария» превзойдёт их по ударам в створ ворот, то тем более на выходе получится полный кошмар. На фору мюнхенцев (-2.5) предлагается коэффициент 2.44, который тоже не маленький, но реализовать такую фору и заодно оформить персональный тотал больше 2.5… В принципе, не такая уж и непосильная эта задача.

Ну и напоследок давайте взглянем, кто из игроков имеет наибольшие шансы вписать своё имя на табло и отметиться голом. Как было выше сказано, Харри Кейн забил дважды в Лиге чемпионов: вероятность увидеть третий гол, причём в ворота «Галатасарая» в предстоящем матче, оценивается кэфом 1.5, вероятность дубля – 3, а вероятность хет-трика и так далее – 8. Абсолютно одинаковые кэфы на голы Эрика Шупо-Мотинга и Матиса Теля (1.952 на гол, 5.5 на дубль и 19 на хет-трик). На гол Лероя Сане предлагается кэф 2.1, на гол Томаса Мюллера или Джамала Мусиалы он достигает отметки 2.5. На гол Мауро Икарди коэффициент составляет 4, и это самый высокий кэф из игроков турецкого клуба. Ну а если Танги Ндомбеле внезапно попадёт в заявку, то на его гол можно ставить с кэфом 9 (если вы ещё и верите в чудеса). В заключение отметим: среди игроков, на гол которых можно поставить, Мануэля Нойера в настоящее время нет.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 (за 1.73).

Об исходе говорить мы не будем: объективно у команды Окана Бурука нет предпосылок для того, чтобы сотворить ещё одну сенсацию. А вот о тотале можно говорить бесконечно. Но остановимся на варианте больше 3.5 и будем надеяться, что Кейн окажется не единственным, кто из состава команды Томаса Тухеля сможет вписать свою фамилию на табло.

Где смотреть матч Бавария – Галатасарай

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥