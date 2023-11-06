Где смотреть Копенгаген – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 8 ноября

В среду, 8 ноября, сыграют Копенгаген и Манчестер Юнайтед в 4 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Паркен».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Арена.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Копенгаген – Манчестер Юнайтед

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Копенгаген – МЮ