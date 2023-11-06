Личка о ничьей с «Сочи»: «Динамо» затряслось после 3:2. Команда не выдерживает критические моменты. Хорошо, что пропустили только 3 гола, могла быть победа хозяев»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Сочи Марцел Личка Константин Тюкавин Ярослав Гладышев Футбол

Марцел Личка расстроился из-за ничьей «Динамо» с «Сочи» (3:3) в Мир РПЛ.

«Быстро забили первый гол, потом Лещук отразил пенальти, потом сделали разницу в два гола, но, к сожалению, во втором тайме произошла копия игры с «Крыльями Советов» (3:3 во 2-м туре – прим. Sports.ru).

Могли забить четвертый гол, но не получилось. Думали, мы уже выиграли, ничего не может случиться. Когда соперник забил второй гол, мы психологически пошли вниз. «Сочи» забил только три гола – это хорошо, потому что игра могла закончиться победой хозяев.

Я был очень зол, потому что если мы хотим играть впереди… Сезон может закончиться как и год назад. Команда не выдерживает критические моменты в игре.

Да, я разочарован результатом, потому что ты можешь спокойно выйти на 4:1 и доиграть через контроль мяча на половине соперника, но мы не показали характер.

«Сочи» последние два матча играл очень хорошо. Думаю, что команда будет добавлять. Сегодня наша игра имела хорошие параметры, но с момента 3:2 команда начала трястись. Да, футболисты стараются, но еще нет готовности.

Тюкавин забил уже в третьей игре подряд, Гладышев тоже забил красивый мяч. Для них это хорошо, но, к сожалению, ничья. Я очень разочарован», – заявил главный тренер «Динамо».

Странный пенальти от Безбородова и камбэк «Сочи» с 1:3. Вот это ничья у «Динамо»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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34 комментария

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Максим Семин
Ответ Timiko
Чем Личка лучше Йокановича?
Не такой скучный
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sapval
от твоих замен в каждом матче пожар.
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Нейтральный критик
И почему у Лички счет 3:1 (ТРИ, ЁКСЕЛЬ-МОКСЕЛЬ, ОДИН!) не для "доиграть через контроль мяча на половине соперника"? Этому щеглу какая фора нужна, пять мячей? Ну засуши ты игру, выпусти толпу защитников, тупо стоять в воротах, как забор.
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закрыт по беспределу
Уже как диагноз
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Саша Пушкин
Ответ Xm.md
Так как он тут только ради лички
Как и все остальные в команде.
Единственный человек в Динамо, который работает если не за идею, то из интереса - это смотритель динамовского маяка.
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Гарик87
Причина уже не принимается, ибо далеко не в первый раз упускаем победу в 2 мяча. Пора бы уже тренерскому штабу задуматься.
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Владимир Баранов
И в этом ВИНОВАТ Личка.
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Timiko
Очень добрые все. Отдаем в очередной раз преимущество в 2 мяча. Отпускаем основного защитника, видимо, принимать роды жены. Платим пассажирам вроде Караскаля и Нормана. Прощаем Гусева, кинувшего клуб, и берем его в основной состав. Экспериментируем с составом в матче с принципиальным соперником.
У меня ощущение, что все эти гафины не понимают, где работают, и набирают таких же беспринципных негодяев.
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hitdinamit
Марцел, долго еще это будешь комментировать? Или может конкретные действия нужны от тренерского штаба???
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Norik Arzumanyan
Ответ Xm.md
Так как он тут только ради лички
Одна личка,хорошо,а две лички-генерал ???
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Xm.md
Ответ Владимир Баранов
И в этом ВИНОВАТ Личка.
Так как он тут только ради лички
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Machine Head
Отдать Караскаля в Оренбург сколько бы он ни стоил и взять Воробьева и Вера.
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Machine Head
Выигрывать 3:1 и так обосраться это надо уметь. При чем некоторые игроки вытаскивают все из себя, а некоторые не способны прочитать игру соперника в отдельно взятом эпизоде. Как -то академично в защите играем . Да руби его за 10 метров от штрафной . По краям заходят , как нож в масло . И уже все про это знают, что края у нас никакие. У ворот никто не подчищает , не страхует . С таких позиций , даже я хромой и слепой калека забью закрытыми глазами.
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валя_стакан
Когда ведут в счете то откатываются на свою половину и сушат игру, а не торопятся как угорелые поскорее бежать четвертый забивать. Не умеет, были бы защитники центрльные покласнее может прокатило
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Norik Arzumanyan
Ответ Xm.md
Так как он тут только ради лички
Одна-хорошо,а две Лички уже Генерал ???
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Архангельский Андрей
нет лидера в команде,
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Андрей Парчинский
Он разочарован... А как мы разочарованы?!!! Кто этих футболистов на тренировках гонять должен.
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lone wolf
мысли правильные я думаю если бы не замены может на гол бы наиграли еще нгамале никакой скопинцев тоже очень многл лишних движений караскаль тоже ноль в игре макаров должен играть 100 процентов лаксальт просто чудо тюкавин молодец чавес удар в порядке и фома это обязательные игроки и да лещук на мой взгляд лучше шуни
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skorpy55
Затряслись, разочарован, а где реакция твоя на происходящее? Ведь это уже не в первый раз.....
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Андрей Кобранов
А кому за это спасибо ?
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инок
Сочи можно поздравить с первой ничьёй в чемпионате, а Динамо и Личку с очередной упущенной победой...
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waleri
Пока не вижу чем чех кардинально поменял в лучшую сторону ДМ по сравнению с немцем и сербом. К Бувачу, отвечающему за трансферную историю клуба, тоже давно есть вопросы.
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Андрей Кобранов
Зимой нужно менять его , хорошему футболу он не научит …
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Machine Head
Ответ Алексей Сускин
Уберите вратаря и играйте свой футбол!!!Личке
Лещук хорошо играет . Уже столько вытащил. Вопросы к защитникам .
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Andrey Yaroslavtsev
Так наймите психолога.Пусть работает с коллективом.
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