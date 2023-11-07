Удоджи получил две желтые за фолы на Стерлинге в матче c «Челси». «Тоттенхэм» доигрывает вдевятером
Дестини Удоджи стал вторым игроком «Тоттенхэма», удаленным в матче с «Челси».
В первом тайме главный судья Майкл Оливер показал защитнику красную карточку Кристиану Ромеро, ударившему в щиток хавбеку Энцо Фернандесу при попытке выбить мяч из штрафной.
Удоджи до перерыва был предупрежден за прыжок двумя ногами вперед в борьбе с Рахимом Стерлингом. На 55-й минуте рефери показал защитнику сборной Италии вторую желтую за неаккуратный подкат в попытке выбить мяч у Стерлинга.
Оливер удалил Ромеро за фол на Энцо в штрафной «Тоттенхэма» и дал желтую Удоджи за прыжок в ноги Стерлингу. «Шпоры» потеряли 2 игроков из-за травм
Оливер отменил 3 гола за полчаса матча «Тоттенхэм» – «Челси»: Сона и Кайседо – из-за офсайда, Стерлинга – из-за игры рукой
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
в 9 играют в высокую линию обороны)
были за Челси норм игроки, а не эти поленья, ттх уже летел бы с разницей в пару мячей)