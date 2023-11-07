Удоджи получил две желтые за фолы на Стерлинге в матче c «Челси». «Тоттенхэм» доигрывает вдевятером

Теги Челси премьер-лига Англия дисквалификации Тоттенхэм Майкл Оливер Рахим Стерлинг Дестини Удоджи Футбол

Дестини Удоджи стал вторым игроком «Тоттенхэма», удаленным в матче с «Челси».

В первом тайме главный судья Майкл Оливер показал защитнику красную карточку Кристиану Ромеро, ударившему в щиток хавбеку Энцо Фернандесу при попытке выбить мяч из штрафной.

Удоджи до перерыва был предупрежден за прыжок двумя ногами вперед в борьбе с Рахимом Стерлингом. На 55-й минуте рефери показал защитнику сборной Италии вторую желтую за неаккуратный подкат в попытке выбить мяч у Стерлинга.

Оливер удалил Ромеро за фол на Энцо в штрафной «Тоттенхэма» и дал желтую Удоджи за прыжок в ноги Стерлингу. «Шпоры» потеряли 2 игроков из-за травм

Оливер отменил 3 гола за полчаса матча «Тоттенхэм» – «Челси»: Сона и Кайседо – из-за офсайда, Стерлинга – из-за игры рукой

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9 комментариев

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Дориан Грей
какой же отмороженный этот Тоттенхэм)
в 9 играют в высокую линию обороны)
были за Челси норм игроки, а не эти поленья, ттх уже летел бы с разницей в пару мячей)
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Blast
Я жду разбора этой игры))) Держать в 9ом линию обороны у центрального круга- это лютый панк-рок) Хоть завтра и вставать на работу, но этот матч решил досмотреть, очень интересно, чем кончится 🤭
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corazón blanco
Ответ Дориан Грей
какой же отмороженный этот Тоттенхэм) в 9 играют в высокую линию обороны) были за Челси норм игроки, а не эти поленья, ттх уже летел бы с разницей в пару мячей)
Если Тоттенхэм выстоит, Викарио просто на руках должны будут выносить игроки шпор со стадиона.
+3
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corazón blanco
Оливер в таком сложнейшем матче пока очень здорово и грамотно разбирается. Не завидую я ему после матча, получит свою порцию критики и от тех и от других, хотя во всех моментах разобрался очень грамотно.
+3
-2
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Зизуха
карма настигла Тоттенхэм за матч с Ливерпулем
+2
-2
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Bayern Munich
Абсолютно заслуженно
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Sergey Kuznetsov
Хотелось бы позлорадствовать, напомнить про карму, порадоваться за Ромеро, но не буду!
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Андрей Катков
Ответ Дориан Грей
какой же отмороженный этот Тоттенхэм) в 9 играют в высокую линию обороны) были за Челси норм игроки, а не эти поленья, ттх уже летел бы с разницей в пару мячей)
Реально странно. Играют 11 на 9 а Стерлинг тащит мяч, пытаясь 4х обыграть
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Дориан Грей
Ответ corazón blanco
Если Тоттенхэм выстоит, Викарио просто на руках должны будут выносить игроки шпор со стадиона.
эх, засчитали бы щас гол Дайера, это было бы эпично)
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