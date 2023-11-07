Удоджи получил две желтые за фолы на Стерлинге в матче c «Челси». «Тоттенхэм» доигрывает вдевятером

Дестини Удоджи стал вторым игроком «Тоттенхэма», удаленным в матче с «Челси».

В первом тайме главный судья показал защитнику красную карточку Кристиану Ромеро, ударившему в щиток хавбеку Энцо Фернандесу при попытке выбить мяч из штрафной.

Удоджи до перерыва был предупрежден за прыжок двумя ногами вперед в борьбе с . На 55-й минуте рефери показал защитнику сборной Италии вторую желтую за неаккуратный подкат в попытке выбить мяч у Стерлинга.

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