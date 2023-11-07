Ромеро получил 4 красные карточки за 2 года в АПЛ – больше всех в лиге за это время
Кристиан Ромеро удален в 4-й раз за два с небольшим сезона в АПЛ.
Защитник получил красную карточку в первом тайме матча «Тоттенхэма» с «Челси» в 11-м туре. Он попал в щиток хавбеку Энцо Фернандесу, пытаясь выбить мяч из своей штрафной. После просмотра видеоповтора главный судья Майкл Оливер отправил аргентинца за пределы поля.
Ромеро получил четыре красные карточки с лета 2021 года, когда он присоединился к «Тоттенхэму». Это худший результат в чемпионате Англии за это время.
Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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