Ромеро получил 4 красные карточки за 2 года в АПЛ – больше всех в лиге за это время

Кристиан Ромеро удален в 4-й раз за два с небольшим сезона в АПЛ.

Защитник получил красную карточку в первом тайме матча « » с « » в 11-м туре. Он попал в щиток хавбеку , пытаясь выбить мяч из своей штрафной. После просмотра видеоповтора главный судья отправил аргентинца за пределы поля.

получил четыре красные карточки с лета 2021 года, когда он присоединился к «Тоттенхэму». Это худший результат в чемпионате Англии за это время.

Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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