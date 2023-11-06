«Динамо» на 9 очков отстало от «Краснодара» и идет 5-м в Мир РПЛ после 14-го тура
«Динамо» опустилось на пятое место после 14-го тура Мир РПЛ.
Команда Марцела Лички сыграла вничью с «Сочи» (3:3). Теперь у нее 22 очка – как и у «Крыльев Советов», идущих четвертыми. Их обогнал ЦСКА (24 балла), обыгравший «Пари НН».
От «Краснодара», лидирующего в чемпионате России, «Динамо» отстает на 9 очков, от занимающего второе место «Зенита» – на 7.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
бгг
и пусть только вякнет про нехватку игроков
такого ещё надо умудриться допустить
Почему они у тебя бросают играть когда им вздумается,Тебя зачем пригласили в команду
хочется его спросить
Ну, ладно, зато титул трехтурового чемпиона у них точно никто не отберет!
А Федотов физрук и провалил сезон, но идет третьим )