«Динамо» на 9 очков отстало от «Краснодара» и идет 5-м в Мир РПЛ после 14-го тура

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Краснодар Сочи Марцел Личка Футбол

«Динамо» опустилось на пятое место после 14-го тура Мир РПЛ.

Команда Марцела Лички сыграла вничью с «Сочи» (3:3). Теперь у нее 22 очка – как и у «Крыльев Советов», идущих четвертыми. Их обогнал ЦСКА (24 балла), обыгравший «Пари НН».

От «Краснодара», лидирующего в чемпионате России, «Динамо» отстает на 9 очков, от занимающего второе место «Зенита» – на 7.

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24 комментария

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Doronya
Личка болельщикам Динамо: «Я научу вас заикаться»
+9
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Пашка Донофф
Лесовой уже два года как выходит под премиальные. Нахрен он нужен вообще. Тюкавин постоянно с недовольным лицом, при этом строит из себя голеадора. Да и Личка весь сезон на одни и те же грабли наступает. Сколько тебе еще игр надо чтобы в конце в штаны не срать?
+7
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+7
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ТрактоПоктер
Позорно конечно сыграли во втором тайме....
+6
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Счастье жить
это ерунда, Спартак отстал от лидеров на всю жизнь

бгг
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Фёдор Кузнецов
Безбородов это просто ужас, сначала левый пенальти в ворота Динамо, потом в концовке начал Сочи убивать, ща фол вне штрафной хотел пенальти поставить, его вар спас, потом не заметил несколько фолов Динамо, где то нашёл вторую жёлтую у Алвеса
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Dmitry Gaidar
Сегодня Личка со своим штабом пробил ДНО
и пусть только вякнет про нехватку игроков
такого ещё надо умудриться допустить
Почему они у тебя бросают играть когда им вздумается,Тебя зачем пригласили в команду
хочется его спросить
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fc_champion
Личка, похоже, поставил хату на то, что за сезон просрет больше вторых таймов, чем Карпин и Гончаренко
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Назар Игорь
Ответ Пашка Донофф
Лесовой уже два года как выходит под премиальные. Нахрен он нужен вообще. Тюкавин постоянно с недовольным лицом, при этом строит из себя голеадора. Да и Личка весь сезон на одни и те же грабли наступает. Сколько тебе еще игр надо чтобы в конце в штаны не срать?
Тюкавин похоже уже видит себя в Европе или в Зените. Так резко снизить уровень игры за короткое время - это надо суметь. Отступные 30 млн.. сделали своë чëрное дело.
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Владимир Никаноров
Нормальных слов нет только не цензурные в адрес Динамо Москва и Лички сколько можно так позорно играть во вторых таймах?
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Дмитрий Клюквин
просто цирк, причем очень низкого качества, с такой обороной нечего ловить.
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denimo21
Рубин уже 9. Вот неожиданно так неожиданно.
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Гарик87
Сколько очков уже потеряли в концовках?! Тренерский штаб в адеквате вообще? Разбирают моменты, или каждый новый матч с чистого листа?
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Циник Петербургский
Скажите, а "чемпион Москвы", который несколько туров назад был пафосно освещаем во всех псевдоСМИ, больше не чемпион Москвы, получается?? :)
Ну, ладно, зато титул трехтурового чемпиона у них точно никто не отберет!
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Ка Ман
Динамо неважнецки играет выездные матчи. Первый тайм был хорош, а во втором мандили все. Выглядели, как осетрина второй свежести.
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Тралл из Питера
Веселый матч, мне очень понравилось, «Сочи» даже мог побеждать, побольше бы таких в РПЛ, сегодня вообще порадовали, хороший понедельник
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riverman1980
Но Личка в глазах кузьмы все равно топ ))
А Федотов физрук и провалил сезон, но идет третьим )
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Максим Заворин
Скорее на 9 очков оторвались от зоны стыков)
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RSI
Карраскаль был лучшим🤣🤣🤣🤣
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igls54
Обналичка не прокатила!
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