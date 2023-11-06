«Динамо» на 9 очков отстало от «Краснодара» и идет 5-м в Мир РПЛ после 14-го тура

«Динамо» опустилось на пятое место после 14-го тура Мир РПЛ.

Команда Марцела Лички сыграла вничью с « » (3:3). Теперь у нее 22 очка – как и у « », идущих четвертыми. Их обогнал (24 балла), обыгравший «Пари НН».

От « », лидирующего в чемпионате России, «Динамо» отстает на 9 очков, от занимающего второе место « » – на 7.

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