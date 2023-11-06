«Арсенал» думает о покупке хавбека «Антверпена» Вермерена за 15 млн евро. «Барселона» знает, что зимой может упустить 18-летнего игрока

«Арсенал» поборется с «Барселоной» за Артюра Вермерена.

Как сообщает Diario Sport, «канониры» обдумывают возможность приобретения полузащитника «Антверпена» ближайшей зимой. Сумма трансфера – 15 млн евро.

«Барселона» знает, что лондонцы претендуют на интересующего ее футболиста, который, впрочем, не входит в число приоритетных целей.

В «Арсенале» считают, что бельгиец без проблем адаптируется в Англии, и уже контактируют с его окружением.

Сам Вермерен готов сделать следующий шаг в карьере и уйти либо в январе, либо летом.

В текущем сезоне 18-летний игрок забил 1 гол за 13 матчей в чемпионате Бельгии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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