«Арсенал» думает о покупке хавбека «Антверпена» Вермерена за 15 млн евро. «Барселона» знает, что зимой может упустить 18-летнего игрока
«Арсенал» поборется с «Барселоной» за Артюра Вермерена.
Как сообщает Diario Sport, «канониры» обдумывают возможность приобретения полузащитника «Антверпена» ближайшей зимой. Сумма трансфера – 15 млн евро.
«Барселона» знает, что лондонцы претендуют на интересующего ее футболиста, который, впрочем, не входит в число приоритетных целей.
В «Арсенале» считают, что бельгиец без проблем адаптируется в Англии, и уже контактируют с его окружением.
Сам Вермерен готов сделать следующий шаг в карьере и уйти либо в январе, либо летом.
В текущем сезоне 18-летний игрок забил 1 гол за 13 матчей в чемпионате Бельгии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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«Арсенал» из Лондона хочет Вермерена