«Арсенал» думает о покупке хавбека «Антверпена» Вермерена за 15 млн евро. «Барселона» знает, что зимой может упустить 18-летнего игрока

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига высшая лига Бельгия Арсенал возможные трансферы Антверпен деньги Артюр Вермерен Футбол

«Арсенал» поборется с «Барселоной» за Артюра Вермерена.

Как сообщает Diario Sport, «канониры» обдумывают возможность приобретения полузащитника «Антверпена» ближайшей зимой. Сумма трансфера – 15 млн евро.

«Барселона» знает, что лондонцы претендуют на интересующего ее футболиста, который, впрочем, не входит в число приоритетных целей.

В «Арсенале» считают, что бельгиец без проблем адаптируется в Англии, и уже контактируют с его окружением.

Сам Вермерен готов сделать следующий шаг в карьере и уйти либо в январе, либо летом.

В текущем сезоне 18-летний игрок забил 1 гол за 13 матчей в чемпионате Бельгии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Кирилл Голивец
Ответ ljolik888
Зимой Барселоне нужно зарегистрировать Роке и это самое главное . Артюру удачи в Арсенале , если конечно он туда перейдёт.
странная расстановка приоритетов, этот опорник основа чемпионов Бельгии и к европейскому футболу адаптируется легко, пока у Барсы там игрок для середняков Ромеу в обойме, он уже через год будет лучше. а бразилы часто коты в мешке
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ljolik888
Ответ Кирилл Голивец
странная расстановка приоритетов, этот опорник основа чемпионов Бельгии и к европейскому футболу адаптируется легко, пока у Барсы там игрок для середняков Ромеу в обойме, он уже через год будет лучше. а бразилы часто коты в мешке
Зная проблемы Барселоны с ффп Испании приходиться делать выбор тут я предпочитаю Роке .Если конечно получится заполучить двоих , то буду только рад . Ромеу есть кем заменить . Там может играть деЙонг , Кассадо , Гюндаган , Гави и даже Кристьянсон . Центральный нападающий к сожалению только один ( Левандовски ) и его игра оставляет желать лучшего. Как по мне так летом ему прямая дорога в Саудовскую Аравию. Поэтому считаю Витора более нужным сейчас , он должен показать себя до конца сезона , тем самым раставив приоритеты на летнее трансферное окно .
+6
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Marcus-light
Показалось)
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igls54
Владимирский централ, ветер северный,
«Арсенал» из Лондона хочет Вермерена
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Кирилл Вырвихвист
Надо брать, один из самых перспективных и пока дешевых
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Хан Сахан
Ответ Marcus-light
Показалось)
Сын Вермалена)
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ljolik888
Зимой Барселоне нужно зарегистрировать Роке и это самое главное . Артюру удачи в Арсенале , если конечно он туда перейдёт.
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Flow market Victor Mercedes
Даже если Роке не зарегают зимой у нас есть отличная подмена Левандовски и это Араухо 😎
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Ну вообще ту Барсы напов не оч много, только роке приедет но всё равно мало
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Эксперт Спортс
Что за Недоартур или Недовермален ?
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Мизантий Карамелькин
барселона может упустить всех, кого покупают другие команды...и почти наверняка она об этом знает...
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Alexander Sragovich
то что хорошо в Антверпене наврядли потянет для второй команды Барсы.
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Игровой Канал Артёма
Ответ Great ManUtd
Может Тен Хаг подсуетиться когда надо? Или дальше будет тупить?
А зачем он ему? Только перебор в опорной зоне создаст, там и так игроков достаточно, просто некоторые не в форме, а если постоянно тупо перебирать игроков, то вряд-ли такую команду можно считать топ-клубом.
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Great ManUtd
Ответ Игровой Канал Артёма
А зачем он ему? Только перебор в опорной зоне создаст, там и так игроков достаточно, просто некоторые не в форме, а если постоянно тупо перебирать игроков, то вряд-ли такую команду можно считать топ-клубом.
каких игроков? Каземиро, Межбри и Майну? ну ладно, ещё Скотти, а по факту - ни качества, ни колличества
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