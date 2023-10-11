«Барселона» следит за Виртцем из «Байера», Варелой из «Порту» и Вермереном из «Антверпена»

Теги Байер высшая лига Португалия Порту бундеслига Германия Барселона Ла Лига высшая лига Бельгия возможные трансферы Антверпен деньги Флориан Виртц Алан Варела Артюр Вермерен Футбол

Флориан Виртц привлек внимание «Барселоны».

По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы следят за выступлениями полузащитника «Байера», который за 7 игр в текущем чемпионате Германии отдал 3 голевых паса. При этом отмечается, что за 20-летнего немца пришлось бы заплатить значительную сумму.

Также «блаугране» нравится хавбек Артюр Вермерен из «Антверпена». Его выступления отслеживают с минувшего января. Футболист оценивается в 20 млн евро, и возможность его трансфера представители двух клубов уже обсуждали во время встречи в Лиге чемпионов.

Еще один вариант – Алан Варела, представляющий «Порту». Аргентинец нравится «Барселоне», но не входит в число приоритетных целей.

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21 комментарий

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Eziiko
Я тоже слежу за ними
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SaH4r.
Ответ Андрей Букин
сталкеры что ли? какие им трансферы 😅
вы опять за своё? Барса если твёрдо интересуется кем-то, то они его покупают, хватит нести чушь
+13
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SaH4r.
Ответ Андрей Букин
чего вы такие серьезные ?) пару лет назад - да , покупали а сейчас мышиной возней занимаются, чтобы контракты зарегать
зато покупают же, а то что зарегестрировать не могут это проблема 90% клубов Ла Лиги
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SaH4r.
Ответ Андрей Букин
ахахахах, все я понял сразу вспоминаются проблемы с регистрацией Джуда))
я ни слова про Реал не говорил, читать умеешь?)
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Сергей Яскевич
Варела до перехода в Бока Хуниорс занимался в академии Барселоны в Буэнос-Айресе. В Боке играл единственного опорника и многие специалисты сравнивали его с Бускетсом по манере игры. Молодой, кандидат в сборную. Как по мне, интересный вариант, но Порту много попросит.
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l1973
Долгов три вагона,а они всё следят.
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Святослав Хоробре
Из за угла.
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kaka10
Вирц очень крутой игрок
Отлично подошёл бы Милану
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atomio
Такое чувство, что Байер после удачного сезона весь растащат, включая тренера. Первая в списках дележки пирога - конечно же Бавария, ей с самой большой скидкой или за бесплатно, ну как обычно.
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Demyan Grachev
похождения Артюрия))
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MESSIya
Вермерен хорош на перспективу, но это профиль Френки. Москардо более подходит для опорной зоны
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Чёрный тюльпан
Ответ kaka10
Вирц очень крутой игрок Отлично подошёл бы Милану
У Милана стратегия сейчас другая. Во-первых, таких денег на одного игрока нет. Во-вторых, они сами хотят таких Виртцев выращивать (пускай и не из академии, а путём покупки перспективных юнцов) и продавать за дорого. Флориан же готовый игрок по сути, хоть ещё и молод, а также после крестов. Из этой троицы уместнее всего купить Вермерена, однако у россонери уже есть недавний опыт с другим молодым и перспективным бельгийцем в лице Де Кетеларе, который тоже играл в родном чемпионате, но только за другой клуб.
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