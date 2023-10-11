«Барселона» следит за Виртцем из «Байера», Варелой из «Порту» и Вермереном из «Антверпена»
Флориан Виртц привлек внимание «Барселоны».
По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы следят за выступлениями полузащитника «Байера», который за 7 игр в текущем чемпионате Германии отдал 3 голевых паса. При этом отмечается, что за 20-летнего немца пришлось бы заплатить значительную сумму.
Также «блаугране» нравится хавбек Артюр Вермерен из «Антверпена». Его выступления отслеживают с минувшего января. Футболист оценивается в 20 млн евро, и возможность его трансфера представители двух клубов уже обсуждали во время встречи в Лиге чемпионов.
Еще один вариант – Алан Варела, представляющий «Порту». Аргентинец нравится «Барселоне», но не входит в число приоритетных целей.
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