«Барселона» следит за Виртцем из «Байера», Варелой из «Порту» и Вермереном из «Антверпена»

Флориан Виртц привлек внимание «Барселоны».

По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы следят за выступлениями полузащитника « », который за 7 игр в текущем чемпионате Германии отдал 3 голевых паса. При этом отмечается, что за 20-летнего немца пришлось бы заплатить значительную сумму.

Также «блаугране» нравится хавбек из « ». Его выступления отслеживают с минувшего января. Футболист оценивается в 20 млн евро, и возможность его трансфера представители двух клубов уже обсуждали во время встречи в Лиге чемпионов.

Еще один вариант – , представляющий «Порту». Аргентинец нравится «Барселоне», но не входит в число приоритетных целей.

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