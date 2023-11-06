Забитцер про «МЮ»: «Шума много, результаты не очень хорошие. Домашние поражения в прошлом сезоне казались чем-то немыслимым. Спрашиваешь себя: «Что происходит?»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Каземиро Люк Шоу Марсель Забитцер Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Футбол

Марсель Забитцер удивлен результатами «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.

Полузащитник, летом купленный «Боруссией» Дортмунд у «Баварии», вторую половину прошлого сезона провел в «МЮ» на правах аренды.

«Я очень позитивно оцениваю свое пребывание там и до сих пор общаюсь с несколькими людьми.

Ты спрашиваешь себя: «Что там сейчас происходит?»

Шума много, результаты не очень хорошие, были домашние поражения, которые в прошлом сезоне казались чем-то почти немыслимым. И все еще не решена ситуация с владельцами. Вы видите, как это влияет на команду. Мне жаль парней, они славные и очень сильно хотят добиться успеха.

Каземиро, Люк Шоу, Лисандро Мартинес – лидеры, которые обеспечивают структуру и стабильность. Эрик тен Хаг придумывает очень детальные планы на матчи, игровые схемы, однако если у вас отсутствует слишком много важных футболистов, то на пути между тактической доской и полем что-то теряется.

В АПЛ и Лиге чемпионов нужно иметь в распоряжении лучших футболистов. Сейчас есть какая-то неопределенность, утомленность. Команде нужно, чтобы лидеры проявили себя и изменили ход сезона. Я верю, что все быстро изменится, когда вернутся важные игроки», – сказал Забитцер.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
United_LP
Ощущение, что всё держалось на Шоу. Нет Шоу - левый фланг мертвый, Решфорд не страхует, нескем ему сыграться, создать ширину поля, да и опорную зону он мог перекрыть, пас дать, навесить, а в некоторых матчах и центрального сыграть мог Шоу. Правда опять же из-за Решфорда, который не страхует, мог потерять позицию, но не так как ужас в лице Далота и прочих
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N. Vidich
Хотелось бы чтобы это оказалось правдой...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иванов Сергей
больше всего прикалывает что Далот на маркете стоит аж 40 миллионов 🤭
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vanrock
Да всё гораздо проще - нет былово командного духа, благодаря которому было всё - мощные тренировки, сыгранность, мотивация, дисциплина.
МЮ давно не та команда. Сейчас приезжают талантливые, одаренные, работоспособные. Ноприезжают чтобы что? Чтобы получить бабло. Не хотят они жертвовать собой, сплотиться в мощный кулак который любому сопернику может разбить табло. И это видно по игре. Кто-то не доигрывает эпизод, кто-то вообще спит на поле, кому-то вообще по барабану, большинству вообще плевать что они играют за сам МЮ!
Думайте что хотите, большинство для меня куча Веронов и Андерсонов. Вроде бы норм игроки, но приходят в МЮ как в мешок, кинуть всех, получить бабло и жить красиво.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий