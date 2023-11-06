Забитцер про «МЮ»: «Шума много, результаты не очень хорошие. Домашние поражения в прошлом сезоне казались чем-то немыслимым. Спрашиваешь себя: «Что происходит?»

Марсель Забитцер удивлен результатами «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.

Полузащитник, летом купленный «Боруссией» у «Баварии», вторую половину прошлого сезона провел в « » на правах аренды.

«Я очень позитивно оцениваю свое пребывание там и до сих пор общаюсь с несколькими людьми.

Ты спрашиваешь себя: «Что там сейчас происходит?»

Шума много, результаты не очень хорошие, были домашние поражения, которые в прошлом сезоне казались чем-то почти немыслимым. И все еще не решена ситуация с владельцами. Вы видите, как это влияет на команду. Мне жаль парней, они славные и очень сильно хотят добиться успеха.

, Люк Шоу, – лидеры, которые обеспечивают структуру и стабильность. Эрик тен Хаг придумывает очень детальные планы на матчи, игровые схемы, однако если у вас отсутствует слишком много важных футболистов, то на пути между тактической доской и полем что-то теряется.

В и Лиге чемпионов нужно иметь в распоряжении лучших футболистов. Сейчас есть какая-то неопределенность, утомленность. Команде нужно, чтобы лидеры проявили себя и изменили ход сезона. Я верю, что все быстро изменится, когда вернутся важные игроки», – сказал Забитцер.

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