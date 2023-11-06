Забитцер про «МЮ»: «Шума много, результаты не очень хорошие. Домашние поражения в прошлом сезоне казались чем-то немыслимым. Спрашиваешь себя: «Что происходит?»
Марсель Забитцер удивлен результатами «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.
Полузащитник, летом купленный «Боруссией» Дортмунд у «Баварии», вторую половину прошлого сезона провел в «МЮ» на правах аренды.
«Я очень позитивно оцениваю свое пребывание там и до сих пор общаюсь с несколькими людьми.
Ты спрашиваешь себя: «Что там сейчас происходит?»
Шума много, результаты не очень хорошие, были домашние поражения, которые в прошлом сезоне казались чем-то почти немыслимым. И все еще не решена ситуация с владельцами. Вы видите, как это влияет на команду. Мне жаль парней, они славные и очень сильно хотят добиться успеха.
Каземиро, Люк Шоу, Лисандро Мартинес – лидеры, которые обеспечивают структуру и стабильность. Эрик тен Хаг придумывает очень детальные планы на матчи, игровые схемы, однако если у вас отсутствует слишком много важных футболистов, то на пути между тактической доской и полем что-то теряется.
В АПЛ и Лиге чемпионов нужно иметь в распоряжении лучших футболистов. Сейчас есть какая-то неопределенность, утомленность. Команде нужно, чтобы лидеры проявили себя и изменили ход сезона. Я верю, что все быстро изменится, когда вернутся важные игроки», – сказал Забитцер.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
МЮ давно не та команда. Сейчас приезжают талантливые, одаренные, работоспособные. Ноприезжают чтобы что? Чтобы получить бабло. Не хотят они жертвовать собой, сплотиться в мощный кулак который любому сопернику может разбить табло. И это видно по игре. Кто-то не доигрывает эпизод, кто-то вообще спит на поле, кому-то вообще по барабану, большинству вообще плевать что они играют за сам МЮ!
Думайте что хотите, большинство для меня куча Веронов и Андерсонов. Вроде бы норм игроки, но приходят в МЮ как в мешок, кинуть всех, получить бабло и жить красиво.