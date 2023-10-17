Марсель Забитцер: «Австрия выходит на Евро третий раз подряд. Для нас это имеет огромное значение»

Теги сборная Австрии по футболу квалификация Евро-2024 Марсель Забитцер Евро-2024 Футбол

Марсель Забитцер оценил выход сборной Австрии на Евро-2024.

Хавбек австрийцев высказался после победы над Азербайджаном (1:0) в отборочном матче.

«Для нас это имеет огромное значение, мы выходим на Евро третий раз подряд. Это всегда было нашей целью в отборочных турнирах.

Мы ни в коем случае не хотели закрываться – просто старались привлечь болельщиков на трибуны, показать красивый футбол и хороший настрой, Нам это удалось, мы подарили им эйфорию, и это здорово», – сказал Забитцер.

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1 комментарий

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T622222
Очень стабильная сборная и перспективы точно есть
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