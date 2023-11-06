Яровинский станет спортивным директором «Балтики». Клуб уволит 2 директоров и хочет отпустить 12 игроков

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия возможные трансферы Балтика отставки Олег Яровинский Исмаил Ибрагимов Футбол

Экс-менеджер ЦСКА и «Рубина» Олег Яровинский может прийти в «Балтику».

Как сообщает Сергей Ильев, 41-летний Яровинский с большой долей вероятности станет новым спортивным директором клуба из Калининграда.

В «Балтике» он может сменить Исмаила Ибрагимова, которого, как гендиректора Кирилла Волженкина, клуб решил сменить.

По данным Legalbet, в «Балтике» решили расстаться с генеральным и спортивным директорами после поражения от «Зенита» (0:2) в 14-м туре Мир РПЛ. Команда занимает 15-е место в таблице.

При этом главный тренер балтийцев Сергей Игнашевич пользуется кредитом доверия клуба и сохраняет свою должность. Также зимой «Балтика» планирует отпустить 12 футболистов.

«Клуб работает в штатном режиме. Мы начинаем плановую подготовку к следующему матчу. Слухи мы не комментируем», – сказали «СЭ» в пресс-службе «Балтики».

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12 комментариев

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удивительно непотопляемое тело...утопил со Слуцким в пердив Рубин и за новый клуб в рпл...Балтика прощайте...
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Peter Parker
А зачем? Эта команда привела в клуб неплохих легионеров для новичка РПЛ, значит, могут и искать и договариваться. Нынешнее место Балтики это явно не особо «вина» менеджмента
+7
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+7
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Влад Буковски
Распил:начало
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-2
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Loki Loki
не понятно что происходит в клубе. Ведь была проделана такая огромная работа в предыдущие годы. И вот новый спонсор начинает всë перестраивать под себя. А это обычно не очень хорошо заканчивается.
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Kashmir727
Ну вот один на вылет и определился. У чела талант ездить по ушам и при этом уверенно плавить команды. Друга Леню приведет обязательно. Рубин с сумасшедшим бюджетом и то прибили.
+3
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Кирилл
Ответ Артём Амирджанян
Двенадцать?
Вот и я удивился этому числу очень сильно.

Сейчас в заявке Балтики в РПЛ 21 полевой игрок и 4 вратаря.
И от кого отказываться, за исключением Ламейры и, возможно, Пуцко, я немного не понимаю.
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Артём Амирджанян
Двенадцать?
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donatodonatore
Лучшее враг хорошего
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Shadow1882
После новостей о Ростехе нечто подобное некоторые ожидали здесь
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Кирилл Голивец
Ответ </c/>
удивительно непотопляемое тело...утопил со Слуцким в пердив Рубин и за новый клуб в рпл...Балтика прощайте...
Ну до 24 февраля он классных легионеров привозил. Там половина в Селтик перешли, Тальби на ЧМ играл в основе, Дрейер хорош в Бельгии сейчас
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Hong Kil
Подготовка к ФНЛ
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TheSportNik
Когда говорят, что тренер пользуется доверием, то жди отставки тренера, а если в Балтику придет Яровинский, то наверно и Слуцкий появится, а значит деньги есть у клуба на усиление состава зимой, чтоб не вылететь в ФНЛ.
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