Яровинский станет спортивным директором «Балтики». Клуб уволит 2 директоров и хочет отпустить 12 игроков
Экс-менеджер ЦСКА и «Рубина» Олег Яровинский может прийти в «Балтику».
Как сообщает Сергей Ильев, 41-летний Яровинский с большой долей вероятности станет новым спортивным директором клуба из Калининграда.
В «Балтике» он может сменить Исмаила Ибрагимова, которого, как гендиректора Кирилла Волженкина, клуб решил сменить.
По данным Legalbet, в «Балтике» решили расстаться с генеральным и спортивным директорами после поражения от «Зенита» (0:2) в 14-м туре Мир РПЛ. Команда занимает 15-е место в таблице.
При этом главный тренер балтийцев Сергей Игнашевич пользуется кредитом доверия клуба и сохраняет свою должность. Также зимой «Балтика» планирует отпустить 12 футболистов.
«Клуб работает в штатном режиме. Мы начинаем плановую подготовку к следующему матчу. Слухи мы не комментируем», – сказали «СЭ» в пресс-службе «Балтики».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Сейчас в заявке Балтики в РПЛ 21 полевой игрок и 4 вратаря.
И от кого отказываться, за исключением Ламейры и, возможно, Пуцко, я немного не понимаю.