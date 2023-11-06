Яровинский станет спортивным директором «Балтики». Клуб уволит 2 директоров и хочет отпустить 12 игроков

Экс-менеджер ЦСКА и «Рубина» Олег Яровинский может прийти в «Балтику».

Как сообщает Сергей Ильев, 41-летний с большой долей вероятности станет новым спортивным директором клуба из Калининграда.

В «Балтике» он может сменить Исмаила Ибрагимова, которого, как гендиректора Кирилла Волженкина, клуб решил сменить.

По данным Legalbet, в «Балтике» решили расстаться с генеральным и спортивным директорами после поражения от «Зенита» (0:2) в 14-м туре Мир . Команда занимает 15-е место в таблице.

При этом главный тренер балтийцев пользуется кредитом доверия клуба и сохраняет свою должность. Также зимой « » планирует отпустить 12 футболистов.

«Клуб работает в штатном режиме. Мы начинаем плановую подготовку к следующему матчу. Слухи мы не комментируем», – сказали «СЭ» в пресс-службе «Балтики».

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