Игнашевич после 0:2 о первом пропущенном голе: «Зенит» забил не без доли везения. До этого мы играли очень организованно»

Сергей Игнашевич подвел итоги матча с «Зенитом» (0:2) в Мир РПЛ.

«Позитива мало, конечно, мы проиграли. До первого гола очень организованно играли. И пропущенный мяч, на мой взгляд, не вытекал из тех событий, что происходили на поле.

К сожалению, не смогли предложить большого количества позиционных атак. Замены, к сожалению, нас тоже не усилили.

Не без доли везения первый гол соперника был забит. Прозевали подбор. Второй гол надо разобрать, пока не могу сказать», — сказал главный тренер «Балтики».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!