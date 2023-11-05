Игнашевич после 0:2 о первом пропущенном голе: «Зенит» забил не без доли везения. До этого мы играли очень организованно»

Теги Зенит Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Футбол

Сергей Игнашевич подвел итоги матча с «Зенитом» (0:2) в Мир РПЛ.

«Позитива мало, конечно, мы проиграли. До первого гола очень организованно играли. И пропущенный мяч, на мой взгляд, не вытекал из тех событий, что происходили на поле.

К сожалению, не смогли предложить большого количества позиционных атак. Замены, к сожалению, нас тоже не усилили.

Не без доли везения первый гол соперника был забит. Прозевали подбор. Второй гол надо разобрать, пока не могу сказать», — сказал главный тренер «Балтики».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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3 комментария

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Любовь Мелехова
Зенит победил на классе, а не по везению. Такие красивые голы подарили болельщикам, один пяткой, другой - головой!
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Mapku3
Везение - это случайное или непредсказуемое стечение обстоятельств. Здесь же Вендел произвёл подбор (при полном попустительстве защитников), не лупанул, со всей дури, в сторону ворот, а выдал целенаправленный пас на двух(!) совершенно открытых партнёров. И если бы не завершил Сергеев (красиво!), то позади него находился Кассьера. Так что гол - не результат чистого везения, а вполне трудовой и заслуженный итог мАстерской игры!
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Олег Сагайдачный
Везение - это мастерство игроков, всей команды.
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