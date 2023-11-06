Вратарь «Балтики» Латышонок выбыл до конца года из-за травмы колена

Теги премьер-лига Россия травмы Балтика Евгений Латышонок Футбол

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок пропустит оставшиеся матчи осенней части сезона.

По итогам матча 14-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (0:2) у голкипера диагностировано повреждение внутренней боковой связки колена. Латышонок был заменен в этой игре на 66-й минуте при счете 0:1 на Максима Бориско.

В 14 матчах текущего чемпионата России Латышонок дважды сыграл на ноль. Подробнее его статистика – здесь.

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3 комментария

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Sergey Man
Скорейшего восстановления и качественного лечения! Интересно кто будет выходить в основе? Бориско или Джанаев?
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Артем Гладских
Выздоровления ему!
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Quiet Dad
парню здоровья!
это больно.
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