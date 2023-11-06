«Оренбург» обратится в ЭСК по итогам матча с «Ростовом». Мяч попал в руку Осипенко в штрафной, судья не отреагировал
«Оренбург» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом» (1:1).
На 17-й минуте матча Мир РПЛ мяч попал в руку защитнику ростовчан Максиму Осипенко, когда он стоял на линии ворот. Арбитр Роман Сафьян не отреагировал на эпизод.
«Ничья – это тоже результат, одно очко летит в копилку.
Будет ли «Оренбург» обращаться в ЭСК? Да, будет. Мы вообще после третьего матча подряд обращаемся в ЭСК РФС, но ничего не меняется. Они трактуют моменты как хотят, видят моменты как хотят. И ВАР не помогает исправлять возможные ошибки», – заявил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
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Там лапочкин сказал «куда он её денет?»
Куда? Да пусть уберет за спину, как это делают нормальные защитники, когда находятся в штрафной недалеко от мяча
Факт остаётся фактом - если бы не было руки Осипенко, то был бы 100% гол. А значит это пенальти
Пол беды, что мы не понимаем как одинаковые эпизоды трактуются по разному. Главная проблема, что судьи сами не понимают как судить.
Вот есть на дорогах те, кто вроде и с правами, а ездят тупо ориентируясь на то как ездят другие вокруг. А у нас так с судьями - статус судьи есть, а судят как получится. Один накосячит, другие его прикроют, а третьи повторят ошибки первого потому что того ведь не наказали