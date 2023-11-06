«Оренбург» обратится в ЭСК по итогам матча с «Ростовом». Мяч попал в руку Осипенко в штрафной, судья не отреагировал

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Оренбург Дмитрий Андреев Роман Сафьян Максим Осипенко Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

«Оренбург» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом» (1:1).

На 17-й минуте матча Мир РПЛ мяч попал в руку защитнику ростовчан Максиму Осипенко, когда он стоял на линии ворот. Арбитр Роман Сафьян не отреагировал на эпизод.

«Ничья – это тоже результат, одно очко летит в копилку.

Будет ли «Оренбург» обращаться в ЭСК? Да, будет. Мы вообще после третьего матча подряд обращаемся в ЭСК РФС, но ничего не меняется. Они трактуют моменты как хотят, видят моменты как хотят. И ВАР не помогает исправлять возможные ошибки», – заявил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

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20 комментариев

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Vićtor Diaź
Чистейший пенальти. Вар который тур угорает
Там лапочкин сказал «куда он её денет?»
Куда? Да пусть уберет за спину, как это делают нормальные защитники, когда находятся в штрафной недалеко от мяча
Факт остаётся фактом - если бы не было руки Осипенко, то был бы 100% гол. А значит это пенальти
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Юрий Зубов
А какой смысл от всех этих обращений в ЭСК?
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igor.igorev
Тянут эстонца.
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ArtBro
Увы далеко не первый раз валере судьи помогают. Для чего вар, если такие очевидные нарушения не фиксировать в штрафной, да ещё на линии ворот. Это пенальти и удаление. За уши тянут, неужели такие очки с «душком» приятно юзать
+8
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Дмитрий Иванченко
Что-то матч с Уралом вспомнился...
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Rudenzik
Про то, что они трактуют моменты, как хотят, в точку
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Вячеслав Горелов
Ответ ArtBro
Увы далеко не первый раз валере судьи помогают. Для чего вар, если такие очевидные нарушения не фиксировать в штрафной, да ещё на линии ворот. Это пенальти и удаление. За уши тянут, неужели такие очки с «душком» приятно юзать
тянут так что засчитали два гола из вне игры в матчах с Уралом и Краснодаром))
+3
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Ярослав Фёдоров
Нету пенки
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madrilenos
Ответ Vićtor Diaź
Чистейший пенальти. Вар который тур угорает Там лапочкин сказал «куда он её денет?» Куда? Да пусть уберет за спину, как это делают нормальные защитники, когда находятся в штрафной недалеко от мяча Факт остаётся фактом - если бы не было руки Осипенко, то был бы 100% гол. А значит это пенальти
+ красная карточка
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Алла Коньшина
Ответ Дмитрий Иванченко
Уже из разряда "если бы кабы, да во рту росли грибы". Люди пишут об одной ошибке, но умалчивают о других, выставляя всё так, будто ошибались в одну сторону
что-то никто не упомянул фол ,в результате которого разбили голову Голенкову,там какую карточку надо было дать?,Все молчат.Надо же и болельщикам быть объективными.
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Сергей Жарковский
Ну признают что судья ошибся, пенальти нужно было назначить, результат от этого не изменится, хотя жаль- не заслужил Ростов этой ничьей.
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Tom_York
Это же не мизинец Барриоса, за что ставить?)
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btg2c7jhjf
Пока этого эстонца не уберут из сборной Ростов будут тащить за уши
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Дмитрий Иванченко
Ответ Vićtor Diaź
Чистейший пенальти. Вар который тур угорает Там лапочкин сказал «куда он её денет?» Куда? Да пусть уберет за спину, как это делают нормальные защитники, когда находятся в штрафной недалеко от мяча Факт остаётся фактом - если бы не было руки Осипенко, то был бы 100% гол. А значит это пенальти
Ну так тогда можно было бы и в ворота Оренбурга ставить пенальти, когда рука не дала залететь мячу в пустой угол. Кто-то скажет, что там опорная, ну так а тут естественное положение - и как такое разбирать? А в прошлом матче с Уралом так вообще не поставили пенальти за отставленную в сторону руку.

Пол беды, что мы не понимаем как одинаковые эпизоды трактуются по разному. Главная проблема, что судьи сами не понимают как судить.

Вот есть на дорогах те, кто вроде и с правами, а ездят тупо ориентируясь на то как ездят другие вокруг. А у нас так с судьями - статус судьи есть, а судят как получится. Один накосячит, другие его прикроют, а третьи повторят ошибки первого потому что того ведь не наказали
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Дмитрий Иванченко
Ответ analogia
Как это отменяет того факта, что не дали чистый пенальти ? Это в корень изменило бы игру, вплоть до пенальти о котором вы написали
Уже из разряда "если бы кабы, да во рту росли грибы". Люди пишут об одной ошибке, но умалчивают о других, выставляя всё так, будто ошибались в одну сторону
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Алла Коньшина
Ответ Faust Doc
Крови же не было, так что недостаточно акцентированно
У Голенкова кровь текла,а никого не удалили
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