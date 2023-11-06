«Оренбург» обратится в ЭСК по итогам матча с «Ростовом». Мяч попал в руку Осипенко в штрафной, судья не отреагировал

«Оренбург» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом» (1:1).

На 17-й минуте матча Мир мяч попал в руку защитнику ростовчан , когда он стоял на линии ворот. Арбитр Роман Сафьян не отреагировал на эпизод.

«Ничья – это тоже результат, одно очко летит в копилку.

Будет ли «Оренбург» обращаться в ЭСК? Да, будет. Мы вообще после третьего матча подряд обращаемся в ЭСК РФС, но ничего не меняется. Они трактуют моменты как хотят, видят моменты как хотят. И ВАР не помогает исправлять возможные ошибки», – заявил спортивный директор « » .

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

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