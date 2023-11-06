Защитник «Сочи» Дркушич: «У Словении более сильная команда, чем у России, мы могли бы победить. Почти все ваши игроки из РПЛ, а у нас есть люди из Бундеслиги, Ла Лиги, Серии А»

Теги премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия Ла Лига Сборная России по футболу сборная Словении по футболу Сочи Ванья Дркушич Футбол

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич считает сборную Словении сильнее сборной России.

– Ты как-то сказал, что словенские футболисты сильнее российских. В самом деле так думаешь?

– В России много талантливых игроков, но если бы сейчас сборные Словении и России встретились, то у нас была бы более сильная команда. В такой игре мы бы могли победить.

Да, здесь больше качественных игроков, но если мы возьмем 25 человек, которые попадают в национальную команду, то ваши игроки чуть слабее футболистов Словении. Почти все ваши игроки – из российского чемпионата, у нас же есть люди из Бундеслиги, Серии А, Ла Лиги, – сказал Дркушич.

Россия дважды встречалась со Словенией в 2021 году в рамках отбора на чемпионат Европы и одержала две победы со счетом 2:1.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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12 комментариев

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charly_54
Так и у нас есть игроки из серии а, ла лиги, лиги 1
+16
-1
+15
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balander09
играли два года назад
два раза сборная России победила
в защите играла пара Мевля и Бийол, тоже топы из лучших чемпионатов?
+8
-3
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bevooch
Ну если учитывать, что сам Дркушич сейчас в команде с 16-го места РПЛ, но при этом в этом году его вызывали...
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.ru
недооценивает он нашу сборную... в ней сейчас полно игроков которые бы и в лучшей лиге мира не затерялись
+3
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Rio de Janeiro
В отборе к ЧМ рпл-ки оба раза раскатали ваших европейцев
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waleri
Месяц назад в отборе на Евро словенцы сильно смотрелись против финнов (3:0). Почти 2-х метровый таран Шешко из РБ Лейпциг очень хорош, в середине лидер "Удинезе" Ловрич. Ну, а в калитке один из лучших киперов мира Облак из "Атлетико". 17 ноября в Копенгагене посмотрим как они себя проявят.
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Шухрат Казыев
Скоро игра с Казахстаном?
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Stanislav Cherchesov
Две последние игры в 21 году выиграла Россия. В 2009 Словения отскочила. Не понимаю о чем он)
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космонавт на дереве
Ответ balander09
играли два года назад два раза сборная России победила в защите играла пара Мевля и Бийол, тоже топы из лучших чемпионатов?
Бийол сейчас хорош, основной игрок Удинезе, точно не хуже Джикии и Дивеева
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Антимосковский
Ответ космонавт на дереве
Бийол сейчас хорош, основной игрок Удинезе, точно не хуже Джикии и Дивеева
бийол бездарный днарь, из него что в рпл, что тем более в ек делали клоуна
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