Защитник «Сочи» Дркушич: «У Словении более сильная команда, чем у России, мы могли бы победить. Почти все ваши игроки из РПЛ, а у нас есть люди из Бундеслиги, Ла Лиги, Серии А»

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич считает сборную Словении сильнее сборной России.

– Ты как-то сказал, что словенские футболисты сильнее российских. В самом деле так думаешь?

– В России много талантливых игроков, но если бы сейчас сборные Словении и России встретились, то у нас была бы более сильная команда. В такой игре мы бы могли победить.

Да, здесь больше качественных игроков, но если мы возьмем 25 человек, которые попадают в национальную команду, то ваши игроки чуть слабее футболистов Словении. Почти все ваши игроки – из российского чемпионата, у нас же есть люди из Бундеслиги, Серии А, Ла Лиги, – сказал Дркушич.

Россия дважды встречалась со Словенией в 2021 году в рамках отбора на чемпионат Европы и одержала две победы со счетом 2:1.

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