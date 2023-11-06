«На юге Италии много мусора, есть проблема мелких воришек. В Сочи такого нет, здесь красивее и лучше». Защитник «Сочи» Дркушич о России

Теги премьер-лига Россия Д3 Италия Ренде Сочи Ванья Дркушич Футбол

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич сравнил Италию и южные регионы России.

– Ты недолго играл в итальянской Серии С за команду «Ренде» с юга страны и говорил, что юг Италии намного хуже, чем юг России. Почему?

– Когда я был на юге Италии, там было очень много мусора, зато туристов встречал меньше, чем в Сочи. Но если брать все вместе, то Сочи приятнее. Здесь лучше погода, есть много качественных ресторанов, отелей, туристических мест. Так что для меня этот город красивее и лучше, чем юг Италии!

Еще я слышал много историй про мелких воришек, и это проблема для той части Италии. В Сочи такого нет, – сказал Дркушич.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

12 комментариев

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Любезный Коссутий
сравнить главный курорт России с каким-то селом в Италии - топ-аналитика
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Machine Head
Да , есть такое. Не помню в каком году не знали куда мусор вывозить из Италии. Все большие города были завалены горами мусора . А Евросоюз не спешил помогать. Можете этому персонажу не верить, но срач в Европе знатный. Даже в благополучной Вене на Марияхильферштрассе чуть в сторону отойти везде помойка в переулках и лежачие пьяные.
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андрэ
ахахаха
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Фут.Боль
Да всем лучше, разливной Джек Дэниелс за 500рублей на юге Италии купите? Нет! Вот то-то же.
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Do Cent
В Сочи нет мелких воришек,там только крупные воры.
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Dmitry Zhdanov
Ответ damondiamond
думаю, стоит довериться такому персонажу, который хорошо слышит
так это факт, юг Италии беднее севера в несколько раз, криминалитет там развит очень сильно.
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Marcus-light
Ответ Любезный Коссутий
сравнить главный курорт России с каким-то селом в Италии - топ-аналитика
Можно и Неаполь с Сочи сравнить, ничего не поменяется. Другое дело, что Неаполь и какому-нибудь Херцег-Нови проиграет в сравнении, от чего никто не станет считать, что Черногория лучше Италии.
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