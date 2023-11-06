«На юге Италии много мусора, есть проблема мелких воришек. В Сочи такого нет, здесь красивее и лучше». Защитник «Сочи» Дркушич о России

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич сравнил Италию и южные регионы России.

– Ты недолго играл в итальянской Серии С за команду «Ренде» с юга страны и говорил, что юг Италии намного хуже, чем юг России. Почему?

– Когда я был на юге Италии, там было очень много мусора, зато туристов встречал меньше, чем в Сочи. Но если брать все вместе, то Сочи приятнее. Здесь лучше погода, есть много качественных ресторанов, отелей, туристических мест. Так что для меня этот город красивее и лучше, чем юг Италии!

Еще я слышал много историй про мелких воришек, и это проблема для той части . В Сочи такого нет, – сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!