Гвардиола о ВАР в ЛЧ и АПЛ: «Есть отличия, игра рукой различается в некоторых моментах. В каждой стране существует путаница по многим вопросам»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА судьи Пеп Гвардиола видеоповторы Футбол

Пеп Гвардиола считает, что судейство ВАР в АПЛ и Лиге чемпионов отличается.

Ранее «Арсенал» призвал улучшить судейство в АПЛ после того, как Микель Артета жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника в матче с «Ньюкаслом» (0:1).

О ВАР в АПЛ и ЛЧ

«Есть отличия. Игра рукой различается в некоторых моментах.

У меня ощущение, что в каждой стране существует путаница по многим вопросам. Эмоции тренеров после матчей – это сложно, напряжение очень высокое, и с ним трудно справиться. Я говорю за себя, а не за Микеля [Артету] или еще кого-либо из тренеров. Это нелегко».

О том, что ВАР в АПЛ находится на самом низком уровне с момента введения

«Не знаю. Сейчас это деликатный вопрос. Судьям тоже сложно. Я не знаю, что сейчас думаю по этому поводу», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

 

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32 комментария

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ман сити фейк
Адекватно как всегда. А не так как тренера красных клубов АПЛ
+16
-9
+7
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Эксперимент
Ответ S. A.
Это пока самого не засудили
Сити из ЛЧ вылетел от ТТХ из-за ВАР
+7
-3
+4
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S. A.
Ответ ман сити фейк
Адекватно как всегда. А не так как тренера красных клубов АПЛ
Это пока самого не засудили
+4
-1
+3
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ман сити фейк
Ответ Иванов Сергей
Очень зря что Пеп не купил Райса, большая ошибка
При живом Родри зачем Райс?
+4
-2
+2
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Случайно заскочил
Ответ S. A.
Это пока самого не засудили
Засуживали много раз. Просто Сити играет с таким запасом, что решения судей после матча как правило не приходится обсуждать.
+2
0
+2
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S. A.
Ответ Эксперимент
Сити из ЛЧ вылетел от ТТХ из-за ВАР
Офсайд перед голом Стерлинга был
+1
0
+1
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S. A.
Ответ Иванов Сергей
Очень зря что Пеп не купил Райса, большая ошибка
Не-не-не, Пеп молодец, что не купил Райса
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abrbal
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Ответ #SharkTeam
Да. Теперь такой дикости хоть не будет. Вообще мне кажется у болел сильно упал порог нетерпимости ошибок, потому и кажется что их стало больше. А на самом деле нет, просто раньше условно кричали сломав руку, а сейчас порезав пальчик
спортс форевер
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Мақсат Алдаш
Да существует, скорее всего разница по континента, вАфрике почти за любое касание пенальти, в конкакаф стараются только за умышленно игру назначать
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#SharkTeam
Ответ Эксперимент
Ну да. Только это было до ВАР.
Да. Теперь такой дикости хоть не будет. Вообще мне кажется у болел сильно упал порог нетерпимости ошибок, потому и кажется что их стало больше.
А на самом деле нет, просто раньше условно кричали сломав руку, а сейчас порезав пальчик
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S. A.
Ответ #SharkTeam
А про руку Льоренте не помнишь?
Предпочту забыть, так как в той игре болел против голубых
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Трент 66
Ответ ман сити фейк
Адекватно как всегда. А не так как тренера красных клубов АПЛ
Конечно, когда решающие ошибки постоянно в пользу его команды, Артета вон тоже до вчерашнего дня пел, что судью могут ошибаться.
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Виталий Ан
Не то что в других странах, а один и тот же судья. Практически любое решение могут принять и объяснить его. То есть в не зависимости от решения это можно оправдать. В правилах нет каких то четких трактовок. для меня это очень удивительно, что в самом популярном виде спорта, до сих пор нет четких правил. Они как бы есть, но можно не брать в расчеты иногда некоторые из них и принимать решения. Но эти постоянные скандалы и споры еще больше делают этот вид спорта популярным. Да! Да. После каждого спорного матча об этом говорят неделями, месяцами, годами иногда даже. А если матч проходит сравнительно справедливо, то о нем уже не вспоминают на следующий день.
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abrbal
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да ладно как арсенал и ливер засуживали. ну давайте напряжем
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Иванов Сергей
Ответ S. A.
Не-не-не, Пеп молодец, что не купил Райса
ну ну, уже 2 раза проиграли без Родри и с Ковачичем в составе 🤦‍♂️
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abrbal
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ну я ливерпуль не очень смотрю но тот матч это всех штрафовать как минимум
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Иванов Сергей
Ответ ман сити фейк
При живом Родри зачем Райс?
Родри не железный и весь сезон не выдержит, всего одна травма Родри, и Сити 2 раза проиграл уже в этом сезоне без него
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utsh44psmr
У нас вообще, если крови нет, то играть можно потери пульса
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abrbal
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боже это так легко сделать
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abrbal
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и штрафы нужно выписывать 2 месячные
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abrbal
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всех их надо штрафовать как минимум
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abrbal
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не явно... явно просто запрещают судить
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abrbal
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в реальном мире если судья явно выносит идиотское решение, его штрафуют и запрещают судить какое-то время (если косяк в глаза не бросается), а так просто запрещают деятельность такую фигачить
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abrbal
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это просто - просто штрафуйте их, они вообще офигели
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