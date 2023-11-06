Гвардиола о ВАР в ЛЧ и АПЛ: «Есть отличия, игра рукой различается в некоторых моментах. В каждой стране существует путаница по многим вопросам»
Пеп Гвардиола считает, что судейство ВАР в АПЛ и Лиге чемпионов отличается.
Ранее «Арсенал» призвал улучшить судейство в АПЛ после того, как Микель Артета жестко раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника в матче с «Ньюкаслом» (0:1).
О ВАР в АПЛ и ЛЧ
«Есть отличия. Игра рукой различается в некоторых моментах.
У меня ощущение, что в каждой стране существует путаница по многим вопросам. Эмоции тренеров после матчей – это сложно, напряжение очень высокое, и с ним трудно справиться. Я говорю за себя, а не за Микеля [Артету] или еще кого-либо из тренеров. Это нелегко».
О том, что ВАР в АПЛ находится на самом низком уровне с момента введения
«Не знаю. Сейчас это деликатный вопрос. Судьям тоже сложно. Я не знаю, что сейчас думаю по этому поводу», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
А на самом деле нет, просто раньше условно кричали сломав руку, а сейчас порезав пальчик