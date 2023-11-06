Акинфеев о России: «Грибы – наше все, ни на что не променяю наши березки, нравится снег. Никогда не мечтал поехать за границу – все, что я люблю, связано с моей родиной»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу ТАСС Футбол

Игорь Акинфеев заявил, что никогда не думал об отъезде за границу.

«Я всю карьеру провел в ЦСКА, потому что это любовь с детства. Все, что я люблю, связано с моей родиной, Россией, даже в отпусках я 80% времени провожу дома.

Мне нравится снег. Многие мечтали поехать за границу, но я никогда об этом не мечтал. Я не променяю ни на что наши березки, а грибы  – это наше все. Мне нравится ездить на выездные матчи в городах России, смотреть, как они меняются. После завершения карьеры у меня есть мечта – путешествовать по Золотому кольцу», – сказал голкипер ЦСКА.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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93 комментария

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S. A.
«Ни на что не поменяю наши берёзки.»

Братья всплакнули
+135
-1
+134
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Beast
у меня через экран телефона сок берёзовый просочился
+109
-7
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Leon Petov
Конечно не променяет, зря что ли призывал голосовать за поправки
+94
-39
+55
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dron-obozera
Ответ Beast
у меня через экран телефона сок берёзовый просочился
И Безруков запел
+35
0
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Айвенго
Люблю побродить среди березок. Слева Вася, справа Леша...
+29
-3
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Алексей Ненахов
Сейчас юзеры объяснят Игорю в чем он не прав , и как надо любить Родину .
+45
-21
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will21
Россия единственная страна в мире с грибами, березками и снегом ✌️
+30
-11
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kilo_gilo
это, наверное, вырезка из интервью Безрукова, который сыграл Акинфеева в новом сериале по 1 каналу
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Анатолий Николаев
Ответ Tigo_Volchara93
Ай красавец Игорь! Интересно, пенсионеры с нашей бесплатной медициной, пенсиями 15к в месяц тоже также любят родину ? Или бюджетники в регионах с зарплатами 25к. Или те кто на улицу в туалет ходят, у которых еще газа нет, также любят березки и грибы ?
вы придурошные всё к одному месту тянете. человек про берёзки вы всё про Путина...
+17
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Добрый_Ээх
Ответ Beast
у меня через экран телефона сок берёзовый просочился
Попей. Полезно.
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justbored
В косоворотке, хромовых сапогах и с лукошком - только так из дома и выхожу.
+14
-4
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Жорег Борщофф
Ответ Tigo_Volchara93
Ай красавец Игорь! Интересно, пенсионеры с нашей бесплатной медициной, пенсиями 15к в месяц тоже также любят родину ? Или бюджетники в регионах с зарплатами 25к. Или те кто на улицу в туалет ходят, у которых еще газа нет, также любят березки и грибы ?
Скажи, а к чему это? Если американец скажет, что родину любит, ты ему начнёшь в морду преступность и безработицу тыкать? Что за идиотизм не отделять мух от котлет.
+12
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Дави На кнопы
Ответ Алексей Ненахов
Сейчас юзеры объяснят Игорю в чем он не прав , и как надо любить Родину .
Да, местные специалисты широкого профиля враз накидают.
+14
-6
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alexromanov
Акинфеев: говорит, что любит природу России и тд.
Юзеры спортса: МДА) А ПЕНСИОНЕРЫ ЗНАЕШЬ СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ? А ГРИБОВ В ЕВРОПЕ НЕТ?) А ЛЮДИ ЕЩЕ НА УЛИЦУ В ТУАЛЕТ ХОДЯТ)

Классика
+13
-6
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Артём Стёпин
я думал, наше все – это Пушкин. :)
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Michael Scott
Ответ Жорег Борщофф
Плоско. Реакция, как у ребёнка пятилетнего, который не умеет мыслить образно.
У кого, Акинфеева?
+10
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Бене Гессерит
Ответ Дмитрий Обновленный
кофе? я с пирожным его пью, так что закусываю. спасибо
> закусывай
> кофе?

Ты уже накатил?
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Michael Scott
Ответ Алексей Ненахов
Сейчас юзеры объяснят Игорю в чем он не прав , и как надо любить Родину .
Ему Некрасов уже объяснил всё 150 лет назад:

Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей
+5
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Шухрат Казыев
Патриот. Молодец. Правильно, что там интересного за рубежом когда на Родине лучше.
+10
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Tigo_Volchara93
Ай красавец Игорь!
Интересно, пенсионеры с нашей бесплатной медициной, пенсиями 15к в месяц тоже также любят родину ? Или бюджетники в регионах с зарплатами 25к. Или те кто на улицу в туалет ходят, у которых еще газа нет, также любят березки и грибы ?
+30
-28
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Алексей Полиенков
Ответ Алексей Ненахов
Сейчас юзеры объяснят Игорю в чем он не прав , и как надо любить Родину .
Скорее как надо не любить и что за бугром лучше (хоть сами они там не жили).
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exzi-i
Ответ Leon Petov
Конечно не променяет, зря что ли призывал голосовать за поправки
как же и тут не приплести...
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Pavol Demitra
Игорь молодец! Чтобы тут не раздувала укро. диаспора. У нас действительно отличная страна! И большинство нормальных людей думают как и ты. И кстати огромное кол-во релокантов, тоже это поняли.
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Marcus-light
Не знал. что снег, березки и грибы - какая-то природная аномалия, которая встречается только в России
+3
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antiginer
Грибы?! Вздрогнул один бывший игрок сб.России)))
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