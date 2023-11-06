Акинфеев о России: «Грибы – наше все, ни на что не променяю наши березки, нравится снег. Никогда не мечтал поехать за границу – все, что я люблю, связано с моей родиной»
Игорь Акинфеев заявил, что никогда не думал об отъезде за границу.
«Я всю карьеру провел в ЦСКА, потому что это любовь с детства. Все, что я люблю, связано с моей родиной, Россией, даже в отпусках я 80% времени провожу дома.
Мне нравится снег. Многие мечтали поехать за границу, но я никогда об этом не мечтал. Я не променяю ни на что наши березки, а грибы – это наше все. Мне нравится ездить на выездные матчи в городах России, смотреть, как они меняются. После завершения карьеры у меня есть мечта – путешествовать по Золотому кольцу», – сказал голкипер ЦСКА.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Братья всплакнули
Юзеры спортса: МДА) А ПЕНСИОНЕРЫ ЗНАЕШЬ СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ? А ГРИБОВ В ЕВРОПЕ НЕТ?) А ЛЮДИ ЕЩЕ НА УЛИЦУ В ТУАЛЕТ ХОДЯТ)
Классика
> кофе?
Ты уже накатил?
Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей
Интересно, пенсионеры с нашей бесплатной медициной, пенсиями 15к в месяц тоже также любят родину ? Или бюджетники в регионах с зарплатами 25к. Или те кто на улицу в туалет ходят, у которых еще газа нет, также любят березки и грибы ?