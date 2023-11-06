Капитан «Ньюкасла» Ласселс: «Жоржиньо отказался пожать мне руку после матча. Рад, что мы обыграли «Арсенал», такое поведение неприемлемо»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал Жоржиньо Джамаал Ласселс Футбол

Капитан «Ньюкасла» раскритиковал Жоржиньо за отказ пожать ему руку после матча.

«Арсенал» уступил «Ньюкаслу» в 11-м туре АПЛ со счетом 0:1.

«Их капитан, Жоржиньо, не захотел пожимать мне руку после игры. Я был зол. Никогда бы не отказался пожать руку капитану соперника. Можно сколько угодно спорить на поле, но в конце пожимать друг другу руки – это часть спорта.

Считаю, что бы ни происходило на поле, вы проявляете спортивное мастерство, а потом пожимаете друг другу руки. Он не сделал этого, так что я так рад, что мы их победили. Не думаю, что приемлемо так себя вести.

Многие [игроки «Арсенала»] ушли с поля, но я подошел к нему, чтобы пожать руку. Но он не захотел – а это их капитан! В игре происходило многое, но таков футбол, и мы хорошо справились и сохранили хладнокровие», – сказал Джамаал Ласселс.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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10 комментариев

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FilFil
Уж кому кому про поведение рассказывать, так точно не игрокам Ньюкасла
+22
-4
+18
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Konstar
Удар с локтя в голову, когда Жоржиньо вообще без мяча - это тоже «спортивное мастерство» со стороны Гимараеша?
+24
-7
+17
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DaRt FeLiX
На Эмирейтс выхватят полную авоську
+11
-5
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ML26
Ответ Konstar
Удар с локтя в голову, когда Жоржиньо вообще без мяча - это тоже «спортивное мастерство» со стороны Гимараеша?
+ наглый удар в спину и последующее показательное «поднимайся». Иногда думаю, что Гимараеш этнический аргентинец, либо сводный брат Паредеса
+7
-1
+6
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King_X
Вспомнилось, как Спалетти убежал от Витории вроде, когда позорно проиграл

Зато при выигрыше чуть ли не до подтрибунки бежал за Аллегри с протянутой ладонью, чтоб тот все-таки пожал руку))
+5
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karlic
гимараеш как минимум должен был получить 3 желтых , за удар локтем, за пинок мячом , после свистка, и за наглый удар в спину и последующее показательное «поднимайся».

судья то был вообще на поле ?
надеюсь судью отправят судить 2 лигу, с таким судейством ему нехрен делать в апл
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Vicente Rodríguez
Триппьер капитан если что
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Мақсат Алдаш
Ответ King_X
Вспомнилось, как Спалетти убежал от Витории вроде, когда позорно проиграл Зато при выигрыше чуть ли не до подтрибунки бежал за Аллегри с протянутой ладонью, чтоб тот все-таки пожал руку))
Можно понять, в состоянии аффекта
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