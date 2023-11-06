Капитан «Ньюкасла» Ласселс: «Жоржиньо отказался пожать мне руку после матча. Рад, что мы обыграли «Арсенал», такое поведение неприемлемо»
Капитан «Ньюкасла» раскритиковал Жоржиньо за отказ пожать ему руку после матча.
«Арсенал» уступил «Ньюкаслу» в 11-м туре АПЛ со счетом 0:1.
«Их капитан, Жоржиньо, не захотел пожимать мне руку после игры. Я был зол. Никогда бы не отказался пожать руку капитану соперника. Можно сколько угодно спорить на поле, но в конце пожимать друг другу руки – это часть спорта.
Считаю, что бы ни происходило на поле, вы проявляете спортивное мастерство, а потом пожимаете друг другу руки. Он не сделал этого, так что я так рад, что мы их победили. Не думаю, что приемлемо так себя вести.
Многие [игроки «Арсенала»] ушли с поля, но я подошел к нему, чтобы пожать руку. Но он не захотел – а это их капитан! В игре происходило многое, но таков футбол, и мы хорошо справились и сохранили хладнокровие», – сказал Джамаал Ласселс.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Зато при выигрыше чуть ли не до подтрибунки бежал за Аллегри с протянутой ладонью, чтоб тот все-таки пожал руку))
судья то был вообще на поле ?
надеюсь судью отправят судить 2 лигу, с таким судейством ему нехрен делать в апл