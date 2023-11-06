Капитан «Ньюкасла» Ласселс: «Жоржиньо отказался пожать мне руку после матча. Рад, что мы обыграли «Арсенал», такое поведение неприемлемо»

Капитан «Ньюкасла» раскритиковал Жоржиньо за отказ пожать ему руку после матча.

«Арсенал» уступил « » в 11-м туре со счетом 0:1.

«Их капитан, , не захотел пожимать мне руку после игры. Я был зол. Никогда бы не отказался пожать руку капитану соперника. Можно сколько угодно спорить на поле, но в конце пожимать друг другу руки – это часть спорта.

Считаю, что бы ни происходило на поле, вы проявляете спортивное мастерство, а потом пожимаете друг другу руки. Он не сделал этого, так что я так рад, что мы их победили. Не думаю, что приемлемо так себя вести.

Многие [игроки « »] ушли с поля, но я подошел к нему, чтобы пожать руку. Но он не захотел – а это их капитан! В игре происходило многое, но таков футбол, и мы хорошо справились и сохранили хладнокровие», – сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!