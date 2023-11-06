«Спартак» планирует две покупки в зимнее окно. План не изменится в случае ухода Абаскаля (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Антонио Санабрия Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» не планирует крупной закупки в зимнее трансферное окно.

По информации Metaratings, красно-белые зимой планируют ограничиться двумя трансферами. Даже если в клуб придет новый тренер, это не внесет существенных коррективов в планы.

Отмечается, что если нынешний тренер Гильермо Абаскаль останется в команде, то переход форварда «Торино» Антонио Санабрии будет маловероятен.

Летом «Спартак» подписал четырех игроков: Срджана Бабича, Олега Рябчука, Хесуса Медину и Тео Бонгонда.

Абаскаль продолжает воспитывать Соболева. Это разумно делать с «Локомотивом»?

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59 комментариев

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Зубы Дзюбы
Ответ Алексей Иванов
купите нормального нападающего..
Правого защитника надо купить. Денисов и Хлусевич это мрак, а Мозес не про оборону в принципе
+44
-3
+41
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Алексей Иванов
купите нормального нападающего..
+37
0
+37
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Groznyi2024
Ответ Алексей Иванов
купите нормального нападающего..
Купите нормального. Это законченное предложение.
+23
-5
+18
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Алексей Зуев
Ответ Bartez1986
Нападающего бы и опорника. Хотя в Спартаке по ходу не знают, что есть такое амплуа - опорник
Есть Литвинов, просто его нужно постоянно задействовать там, а не кидать туда-сюда по позициям. Нужны форвард и 10-ка. Смотри разницу забитых-пропущенных. Очень мало креатива, очень мало забиваем. Медина, Бонгонда - это все не то
+11
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Bartez1986
Нападающего бы и опорника. Хотя в Спартаке по ходу не знают, что есть такое амплуа - опорник
+10
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Вячеслав Припузов
Ответ Роман Комаров
а от шлака избавлялся будут? - а Джикия, Зобнин, Мозес, соболь, Медина, хрустеВИЧ,
Медина сейчас получше Бонгонды выглядит
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Зубы Дзюбы
Ответ Вячеслав Припузов
Медина сейчас получше Бонгонды выглядит
И тот и другой выглядят так себе
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Никита Тулаев
Ответ Зубы Дзюбы
Правого защитника надо купить. Денисов и Хлусевич это мрак, а Мозес не про оборону в принципе
как то все забыли что Тавареш уже тренируется...
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Один живой
Главный тренер и спорт.дир, в принципе этих трансферов хватит
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Никита Тулаев
Ответ Зубы Дзюбы
Тавареш налево.
там и так можно сказать что трое уже. и Тавареш правша если что. он конечно оба фланговый, но рабочая правая.
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bcgkskkpj2
Ответ Алексей Иванов
купите нормального нападающего..
Они продали нормальных напов, как будто с этим у них всё отлично . Гнать нужно весь руководство спартака , как можно так детские ошибки делать , чем шамар и бальде им мешали , для ротации четко было бы и то на две головы лучше играли чем нынешняя шваль
+2
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КБ Сергей
Ответ Bartez1986
согласен. но в моем понимании Литвинов всё-таки не классический опорник. я в принципе не помню, когда у Спартака в последний раз был в центре поля этакий цепной пёс
По одному, Литвинов и Пруцев, действительно не классические опорники, но в паре они справляются очень хорошо за счёт мобильности и объёма. К тому же, каждый из них, способен помогать и в атаке, без потери качества в обороне. Вот пара Умяров-Мартинс - это беда…
+2
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ZECA
Ответ Зубы Дзюбы
Правого защитника надо купить. Денисов и Хлусевич это мрак, а Мозес не про оборону в принципе
Тавареш вернётся после нового года. Вот тебе и правый
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Konstantin Zorin
Хорошая новость!
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Дмитрий Родин
Срочно купите ПЗ вместо Денисова "привовозова"
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Гоша Петров
Ответ Bartez1986
Нападающего бы и опорника. Хотя в Спартаке по ходу не знают, что есть такое амплуа - опорник
Куча команд играет без такого опорника типа Барриоса.
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Дмитриев Юрий
Ответ Алексей Иванов
купите нормального нападающего..
При нормальном тренере и нынешних игроков хватает на два состава. Абаскаль кого ни купи - всё мрак, от переизбытка игроков он экспериментирует на команде, не может выбрать 11.
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Aleksey Yashin
Ответ заблокированному пользователю
а у гинера как всегда один план-найти того у кого закончился контракт или кто свободный от обязательств,потому как весь в долгах,того гляди и ВЭБарену отнимут
А потом свободного от обязательств можно продать, например в Спартак 😉
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krokodilych
Меня прямо-таки умиляют слова "две покупки", очень много вариантов. Ксерокс и кондиционер, к примеру :)))
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Владимир Акимов
опорник еще нкжен нормальный
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КБ Сергей
Ответ Хамыч
Ага , а третьи он проведёт ещё лучше вторых , а четвёртые ещё лучше третьих - боюсь только Спартак он ФНЛ опустит к этому времени) От Промеса на должности Тренера по ходу больше чем от рыжего будет)
Ну, если ты не понял сарказма по поводу Рыжего, извини.))) (сюда тоже минус поставь).
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Зубы Дзюбы
Ответ Алексей Иванов
купите нормального нападающего..
Не нормального, а второго под Соболева
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Дмитрий Донской
По поводу Санабрии, он уже работал с Абаскалем или новый тренер , уже с селекционным отделом его ведёт))
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Wiley Fox
Как раз днище Санабрия и нужен

Опять тамбовские своего клиента суют в Спартак
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Вячеслав Припузов
Центральных нападающего и защитника
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