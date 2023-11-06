«Спартак» планирует две покупки в зимнее окно. План не изменится в случае ухода Абаскаля (Metaratings)
«Спартак» не планирует крупной закупки в зимнее трансферное окно.
По информации Metaratings, красно-белые зимой планируют ограничиться двумя трансферами. Даже если в клуб придет новый тренер, это не внесет существенных коррективов в планы.
Отмечается, что если нынешний тренер Гильермо Абаскаль останется в команде, то переход форварда «Торино» Антонио Санабрии будет маловероятен.
Летом «Спартак» подписал четырех игроков: Срджана Бабича, Олега Рябчука, Хесуса Медину и Тео Бонгонда.
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