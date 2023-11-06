Черчесову подарили бессрочную подписку на «Матч Премьер»: «Приятного просмотра, Станислав Саламович!»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение Александр Тащин Матч ТВ Футбол

Станиславу Черчесову подарили бессрочную подписку на «Матч Премьер».

Об этом сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

В октябре экс-тренер сборной России признался, что у него нет подписки на «Матч Премьер»: «Не могу выбирать, потому что тогда все буду смотреть». После этого генеральный продюсер телеканала пообещал подарить ее Черчесову.

«Сказано – сделано. Приятного просмотра, Станислав Саламович. Рады, что вы теперь с нами!» – написал Тащин в телеграм-канале.

Фото: t.me/tashcin

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21 комментарий

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T622222
Скоро будет в живую смотреть за 2 млн долл в год )))))
+42
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Валентин Трошов
Не подарили бессрочную подписку на «Матч Премьер», а в торжественной обстановке на специально собранном заседании был вручён сертификат на бесплатный просмотр матчей чемпионата Российской Федерации по футболу среди профессионалов Черчесову Станиславу Саламовичу. .
+32
-2
+30
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Футбол, хоккей итд
Лучше бы попросил, бессрочную подписку на игры АПЛ....
+10
-2
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Пробивной вратарь
Хорошо живет.
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Aleksey Yashin
Саламыч сейчас послушает Генича, Журавеля, Чердака и Шнякина, и скажет своим агентам скорее искать ему клуб, ибо больше нет сил их слушать)
+6
0
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Johnie
Заслужил, конечно...
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БолельщикСоСтажем
Пенсионер 👍🏻
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svft
будет соседям в Австрии раздавать за 100 евро
+2
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Алексей Ненахов
Подписку и 16 шарфов , чтобы за каждую команду мог поболеть
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Роман
Ответ Футбол, хоккей итд
Лучше бы попросил, бессрочную подписку на игры АПЛ....
Либо Окко, где первый месяц всего за 1 р.
+4
-3
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Андрей Лубянков
Не подарили, а сделали подгон
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Никому_никабельный
Как говорится овна не жалко
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Один живой
это так намекнули что РПЛ он больше работы не получит?
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Wiley Fox
То есть, на пенсию проводили
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андрэ
социальная программа поддержки пенсионеров в действии, спасибо Президенту
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Роман
Либо Окко, где первый месяц всего за 1 р.
Так ему тогда на месяц и подарили бы)
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