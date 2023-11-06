Черчесову подарили бессрочную подписку на «Матч Премьер»: «Приятного просмотра, Станислав Саламович!»

Станиславу Черчесову подарили бессрочную подписку на «Матч Премьер».

Об этом сообщил генеральный продюсер « » .

В октябре экс-тренер сборной России признался, что у него нет подписки на «Матч Премьер»: «Не могу выбирать, потому что тогда все буду смотреть». После этого генеральный продюсер телеканала пообещал подарить ее .

«Сказано – сделано. Приятного просмотра, Станислав Саламович. Рады, что вы теперь с нами!» – написал Тащин в телеграм-канале.

Фото: t.me/tashcin

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