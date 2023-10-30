Черчесов о сборной при Карпине: «Слово «мотивация» за границей не употребляют – это само собой разумеется. К матчам надо подходить контрольно, а не по-товарищески»

Станислав Черчесов оценил уровень сборной России под руководством Валерия Карпина.

– Сочувствую ли в нынешней ситуации? Нет, зачем сочувствовать, он здоров, в семье все в порядке. Это рабочий момент. Есть сборная, которая должна проводить матчи, к ним надо подходить максимально контрольно, а не по‑товарищески. Я не просто так это слово в свое время сказал.

Сейчас непростое время. Сборная – это команда, которая должна быть в день X готова, когда откроются шлюзы. Можно плакаться, есть работа, ее надо максимально правильно делать.

– С Кенией сыграли из рук вон плохо?

– Можете раскидываться эпитетами. Я сборную тренировал не на словах, а на деле. Раз вы работаете в сборной, надо делать это максимально или не делать. Мотивация – не мотивация. Ее надо принять и делать. За границей слово «мотивация» никто не употребляет, это само собой разумеющееся.

– Какой хотите видеть сборную?

– Она должна выйти и добиться результата. На поле должны быть те, кто дадут результат. Как бы они ни играли, мы за них болеем. Я знаю и как игрок, как тренер. Сборная одна, относиться к ней без эмоций я не могу, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!