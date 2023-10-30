Черчесов о сборной при Карпине: «Слово «мотивация» за границей не употребляют – это само собой разумеется. К матчам надо подходить контрольно, а не по-товарищески»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Станислав Черчесов оценил уровень сборной России под руководством Валерия Карпина.

– Сочувствую ли Карпину в нынешней ситуации? Нет, зачем сочувствовать, он здоров, в семье все в порядке. Это рабочий момент. Есть сборная, которая должна проводить матчи, к ним надо подходить максимально контрольно, а не по‑товарищески. Я не просто так это слово в свое время сказал.

Сейчас непростое время. Сборная – это команда, которая должна быть в день X готова, когда откроются шлюзы. Можно плакаться, есть работа, ее надо максимально правильно делать.

– С Кенией сыграли из рук вон плохо?

– Можете раскидываться эпитетами. Я сборную тренировал не на словах, а на деле. Раз вы работаете в сборной, надо делать это максимально или не делать. Мотивация – не мотивация. Ее надо принять и делать. За границей слово «мотивация» никто не употребляет, это само собой разумеющееся.

– Какой хотите видеть сборную?

– Она должна выйти и добиться результата. На поле должны быть те, кто дадут результат. Как бы они ни играли, мы за них болеем. Я знаю и как игрок, как тренер. Сборная одна, относиться к ней без эмоций я не могу, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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37 комментариев

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Arty Novikoff
Черчесов: "К выстрелам надо подходить контрольно, а за границей не употребляют. Карпина портят волосы. Их слишком много, в бою это мешает."
+50
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+46
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Кан и Баллак сидят в баре
Или я путаю,или не он же отмазывался так же за убогие результаты в товарняках,что "это всего лишь "падгатоука"?)
+29
-2
+27
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Саша Пушкин
Он ,походу, метит не только в Спартак, но и в сборную сразу. Накопил ману.
+18
0
+18
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Саша Пушкин
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Или я путаю,или не он же отмазывался так же за убогие результаты в товарняках,что "это всего лишь "падгатоука"?)
Там хоть реально к чему-то готовились. Чего и зачем делают сейчас вообще непонятно... даже участникам действия.
+10
-2
+8
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Leo Messi
Этот клоун даже в товарняках постоянно ставил унылых Кудряшова, Семенова, Ионова, вообще не наигрывая никого из молодых… И все равно катал по 0-0 со всякими Молдавиями
+8
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+7
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dedushka
о, спартак проиграл, полевой командир сразу нарисовался)
+6
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Oleg Olegov
Блин, он так и Мостового уделает. Тот только играл, а этот и играл, и тренировал, и в день Х был готов, когда откроются шлюзы.
+6
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Пашка Донофф
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Или я путаю,или не он же отмазывался так же за убогие результаты в товарняках,что "это всего лишь "падгатоука"?)
Было дело. До сих пор помню как он обосрался в интервью с Казанским
+4
0
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Ola BP
Ответ Саша Пушкин
Там хоть реально к чему-то готовились. Чего и зачем делают сейчас вообще непонятно... даже участникам действия.
Так поэтому и приглашают все подряд, дабы почувствовали что такое нахождение в сборной.
Какой смысл сейчас вызывать сильнейших?
Мужики чисто по приколу собираются мячик попинать и все это понимают.
+3
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green-white-blue
На редкость противный персонаж. Его самомнение раньше хоть каким-то результатом было подкреплено, при отвратительной игре. А то, что с нашей сборной сделала Сербия и какие были комментарии потом это вообще за гранью добра и зла.
После такого ни один ус у достойного человека в сторону сборной не подымется
+3
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Evergreen
Нас похоже готовят к камбэку Станислава
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kreator.vvv
Ответ Саша Пушкин
Он ,походу, метит не только в Спартак, но и в сборную сразу. Накопил ману.
Валера 2.0
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-1
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Локоть Артеста
Космический Стас, расскажи, как так получилось что Ференцварош продул команде с Фарерских островов со счётом 3:0?
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Stanley_77
позорный дешевый фуфел и демагог, воспитал уже кучу легенд: сына-приспособленца и гурама обжорова
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uragan
Как он тренером был, 2 слова связать не может.
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Artur Sekhian
Как был костноязычным физруком, таким и остался
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Саша Пушкин
Ответ Пашка Донофф
Было дело. До сих пор помню как он обосрался в интервью с Казанским
Серить он начал гораздо раньше https://www.youtube.com/shorts/cj8bZ9QRESU
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burefan
Помню-помню, как его сборная выходила и добивалась результата на Евро...
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Wayne Gretzky 99
Про какие шлюзы он говорит? Некоторые лучше не открывать, дерьмом затопит.
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Ruscello
А вот и контрольный выстрел :)
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Nicolas Erfe
Стасик, проснись, школа давно закончилась, какие контрольные? Мальчики выросли, куда Карпину торопиться? сборная РФ забанена минимум до следующего ЧЕ, потому что к отбору на ЧМ нас не допустят. Пусть катают эти товарняки. Стасику просто обидно, что Валеру любят, а его нет.
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Spaten
Ложная тревога, он все равно не начеканит столько как Мостовой)
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Леонид Матросов
Сегодня в новостях усатого больше чем волоса того.
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Кавабунга Шреддоголовый
Снова в сборную полевой командир собрался?
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Abam
О, давно не слышно было, я аж соскучился!
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