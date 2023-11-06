«Ты и я, выйдем». Винисиус – вратарю «Райо» Димитриевски после стычки

Винисиус предложил вратарю «Райо» «выйти» во время стычки.

У футболистов случился конфликт во время матча 12-го тура (0:0). В начале компенсированного времени Винисиус подошел к и слегка толкнул его руками, за этим последовало падение вратаря на землю. Мартинес Мунуэра показал карточку Димитриевски, Винисиус, имевший желтую карточку, не был удален.

«Ты и я, выйдем. Ты и я, выйдем», – сказал бразилец македонцу сразу после возобновления игры. Реплика Винисиуса попала в эфир Movistar+.

Вратарь «Райо» Димитриевски о стычке с Винисиусом: «Это часть игры, не нужно придавать этому значения»

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