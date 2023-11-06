«Ты и я, выйдем». Винисиус – вратарю «Райо» Димитриевски после стычки

Теги Реал Мадрид Ла Лига Райо Вальекано Столе Димитриевски Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус предложил вратарю «Райо» «выйти» во время стычки.

У футболистов случился конфликт во время матча 12-го тура Ла Лиги (0:0). В начале компенсированного времени Винисиус подошел к Столе Димитриевски и слегка толкнул его руками, за этим последовало падение вратаря на землю. Мартинес Мунуэра показал карточку Димитриевски, Винисиус, имевший желтую карточку, не был удален.

«Ты и я, выйдем. Ты и я, выйдем», – сказал бразилец македонцу сразу после возобновления игры. Реплика Винисиуса попала в эфир Movistar+.

Вратарь «Райо» Димитриевски о стычке с Винисиусом: «Это часть игры, не нужно придавать этому значения»

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26 комментариев

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dreamstep
Куда ты выйдешь, это македонец на поле изображает Соболева, а за полем сломает тебе ногти испортит причёску.
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crazy_elky
Даже интересно, а с кем реально может Винисиус вот выйти и не быть втоптанным в грязь? С Неймаром? С кем-то из медиа лиги?
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WhatZ
Я же правильно понимаю, что после этого Вини начнет снова ныть про расизм?
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Антон Фалафель
Вратарь втащил бы, а потом этот обиженный заныл бы и подал в суд.
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onegin2007
Куда он выходить то собрался? Хотя имея такую скорость можно и драпануть, если что.
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Трент Резнор
Ага, а после пропущенной двоечки, он бы первый начал про расизм орать.
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Кто составил коспекты Лобановского?
Какой дерзкий негр.
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a2wai
Этот шкаф бы уронил Винисиуса, а потом он опять бы начал ныть про расизм.
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<CRISTIANO>
Куда выйдем то? Игра идет же🤣
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Михо
Чем больше бузит Виник, тем хуже играет. Вполне закономерно
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Гегенпрессинг Рангника
Если с ним выйти он потом начнёт говорить про расизм
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crazy_elky
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
С Тен Хагом.
Ну хз, Тен Хан из состава сразу исключит и потребует извинений. Будут как в меме с человеками пауками тыкать друг на друга «нет ты извиняйся» - «нет, ты»
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crazy_elky
Ответ Гегенпрессинг Рангника
С Кришти, тот из-за маникюра руки не поднимет, только условие волосы не трогать, ещё забивать ими
Спорно. Я не фанат Роналду, но у него мускулатура то хоть присутствует (что как бы подчеркивается спортивным долголетием). Поэтому в их с Винисиусом «выходе раз на раз» я бы поставил на Роналду. Хотя да, там могли бы быть приколы с тем что прическу чур не портить.
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moldfan
С каждым годом становится все более и более бесячим персонажем, этот Винисиус.
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Ванька-Манька
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
пенисиус хотел чтобы его потом в госпиталь отправили?))
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Мгер Цолакян
Вот почему только Вини постоянно попадает в конфликты?
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Maks Bynin
Ты один выходи, мы тоже одни выйдем.
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WhatZ
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ну, они могли между собой договорится, что начнут вдвоём обзывать судью, получат по красной карточке каждый, и можно спокойной выходить. Команды 10 на 10 доиграют.
Ну да "10 на 10", но одна команда без голкипера, это очень честно. Ты прям сказочник какой-то...
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Трент Резнор
😂 такое ощущение, что мы все по методичке пишем
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ crazy_elky
Ну хз, Тен Хан из состава сразу исключит и потребует извинений. Будут как в меме с человеками пауками тыкать друг на друга «нет ты извиняйся» - «нет, ты»
Винисиуса не получится исключить из состава. Хага сразу в расизме обвинят после этого.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А куда выйдем то? Просто выйдем? Или Винисиус хотел его вывести из ворот, что бы Реал гол забил?
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