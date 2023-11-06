Азмун о 1-м голе в Серии А: «Я так долго ждал этого момента, упорно работал ради этого»

Сердар Азмун высказался о своем первом голе в Серии А.

Форвард «Ромы» выразил мнение после матча с «Лечче» (2:1).

«Мы знали, что матч будет трудным. Мы не теряли концентрацию и проявили характер».

О первом голе в Серии А

«Испытываю невероятное чувство. Я так долго ждал этого момента, упорно работал ради этого. Я люблю этот город, эту команду. Свой первый гол я посвящаю семье – моим родителям и жене», — сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!