Моуринью о голах «Ромы» на 91-й и 94-й: «Сумасшедшая игра. Мы заканчивали в 5 нападающих и с Белотти на позиции правого защитника. Мне жаль «Лечче»

Жозе Моуринью высказался о волевой победе «Ромы».

« » забила на 91-й и 94-й минутах матча 11-го тура Серии А и обыграла «Лечче» (2:1). Сердар Азмуна забил первый гол за римлян, Ромелу Лукаку, не реализовавший пенальти в первом тайме, затем забил 9-й гол в 12 играх.

– О чем вы говорили с после замены?

– Я хотел поговорить с игроками. Матч еще не был закончен. Команда была разбалансирована, мы вернулись к старой философии. Проигрываешь ты 0:1 или 0:10 – разницы нет.

Мы заканчивали игру с пятью нападающими на поле и Белотти на позиции правого защитника. Ребята действовали экстраординарно, болельщики были невероятны, потому что обычно команде, проигрывающей в дополнительное время дома, вовсе не гарантирована такая страстная поддержка.

Мне жаль «Лечче», потому что эта команда провела замечательную игру.

– Лукаку раньше всегда забивал с пенальти в Серии А, он реализовал 14 из 14 ударов.

– Это его первый промах в Италии, но второй при мне, насколько я помню, еще был промах в матче за Суперкубок Европы с «Челси».

Но только тот, кто подходит к точке, рискует не забить. Дибала не чувствовал себя готовым к исполнению стандартов, и мы верим в Ромелу.

Я знаю Ромелу лучше, чем кто-либо другой. Лукаку очень чувствительный человек, и когда он не забивает с пенальти, это ранит его до конца игры. Вот почему победный гол, забитый на последней минуте – это лучшее, что может быть, поскольку это позволит Ромелу поспать сегодня вечером и потом проснуться с улыбкой.

– Камбэки – ваша фишка. Ваши команды в Серии А забили 26 голов после 90-й минуты, пропустив только три гола.

– Я бы сказал, что дело в сердце, менталитете и связи с фанатами. Я тренировал шесть или семь клубов и не помню, чтобы когда-либо был в ситуации, когда болельщики продолжали гнать команду, которая проигрывала дома [в дополнительное время].

Я внес изменения в игру и попытался создать некоторый хаос, но правда в том, что « » мог бы забить еще и победить. Это была сумасшедшая игра, – сказал главный тренер «Ромы» в эфире DAZN.

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