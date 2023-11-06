Дмитрий Губерниев: «Если «Локо» научится реализовывать хотя бы один момент из пяти – будет всегда чемпионом»

Дмитрий Губерниев высказался о реализации голевых моментов «Локомотивом».

Комментатор выразил мнение после ничьей железнодорожников со « » (1:1) в Мир .

«Хороший матч. Но важно помнить: играли 7-я и 8-я команды чемпионата! Поэтому у ребят не все получалось. Но во втором тайме хотя бы была страсть. По такому футболу Дзюба может еще играть и забивать лет пять.

Но пока обе команды способны на подвиг в одной встрече, но на дистанции нужен запас прочности и класса, а не только запас эмоций. И если « » научится реализовывать хотя бы один момент из пяти – будет всегда чемпионом», – написал .

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