Дмитрий Губерниев: «Если «Локо» научится реализовывать хотя бы один момент из пяти – будет всегда чемпионом»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о реализации голевых моментов «Локомотивом».

Комментатор выразил мнение после ничьей железнодорожников со «Спартаком» (1:1) в Мир РПЛ.

«Хороший матч. Но важно помнить: играли 7-я и 8-я команды чемпионата! Поэтому у ребят не все получалось. Но во втором тайме хотя бы была страсть. По такому футболу Дзюба может еще играть и забивать лет пять.

Но пока обе команды способны на подвиг в одной встрече, но на дистанции нужен запас прочности и класса, а не только запас эмоций. И если «Локо» научится реализовывать хотя бы один момент из пяти – будет всегда чемпионом», – написал Губерниев.

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7 комментариев

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Павел Ермаков
А если все научатся реализовывать один из пяти,тогда что?)
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Пользователь Huawei
А если наши беатлонисты научатся выбивать 5 из 5,то они тоже всегда будут чемпионами.
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ефрейтор
если бы губерниев мог попридержать свой длинный язык - в эфире и на тв была бы такая тишина без его крика...
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Вячеслав Припузов
Как говорится если бы бабушка была дедушкой.... Если бы на Матч Тв не было Губерниева, его нужно было придумать, только к футболу его нельзя подпускать за версту
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dimanchik179
губерниев опять что-то употребил.
закусывайте, Дмитрий)))
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Ленид Вилькин
Дзюба и Губерниев хорошие шоумены нашего порой скучного чемпионата.Да и Абаскаль порой тааакое скажет,но вчера начал исправляться,справедливо заметив,что Спартак еще не закончил становление,кстати эти слова можно отнести и к Локо....
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Дмитрий Королёв
Ответ Павел Ермаков
А если все научатся реализовывать один из пяти,тогда что?)
все были бы чемпионами)
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