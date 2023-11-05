Галактионов об 1:1 со «Спартаком»: «Эмоции немного перехлестывали. «Локо» хотел сравнять, выйти вперед, попадался на контратаки»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия травмы Антон Миранчук Михаил Галактионов Матч ТВ Максим Глушенков Футбол

Михаил Галактионов проанализировал ничью «Локомотива» со «Спартаком».

Красно-белые сыграли вничью с железнодорожниками (1:1) в гостевом матче 14-го тура Мир РПЛ, играя в меньшинстве с конца первого тайма.

– Эмоции, которые у нас были, немного перехлестывали. Хотели сравнять, выйти вперед, попадались на контратаки.

Плюс повреждение Глушенкова – была дилемма, выпускать в центральную зону либо игрока средней линии, либо нападающего. Мы решили поставить Миранчука ниже и второго игрока в атаку, чтобы давление усилить, и поэтому разрывы определенные получались.

– Использовали три слота для замены к 78‑й минуте. Это спланированный ход?

– О слотах мы не забыли, понятно, что требовались изменения, но не могли позволить масштабно их делать, потому что каждая замена может как усилить, так и ослабить игру. Точечно пытались менять на ход матча.

– Что с Глушенковым?

– Был болезненный ушиб, обследование проведем и поймем более точно [сроки восстановления]. Надеемся, что рецидива не будет, – сказал главный тренер «Локомотива» Галактионов.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Почему Митай, который прекрасно сыграл с Динамо в опорке, сидел сегодня на банке, а играл дружок-пирожок Куликов? Для чего раз за разом даются шансы Рыбчинскому, а не тому же Сарвели?
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
error505
С реализацией конкретные проблемы. Что здесь, что с ростовом. Легко могли брать 3 очка в обоих матчах
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serega Ac-Milan
Опять транжирим моменты. И присутствие Куликова непонятно
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
s_kapa
Ответ Roman
Почему Митай, который прекрасно сыграл с Динамо в опорке, сидел сегодня на банке, а играл дружок-пирожок Куликов? Для чего раз за разом даются шансы Рыбчинскому, а не тому же Сарвели?
Невыход Митая тоже не понял. Особенно в большинстве, где нужно было двигать мяч из опорки в атаку
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амаль Мустафаев
Даже читать не хочу, что там написано, очередные отговорки. Просто позорники....
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ Serega Ac-Milan
Опять транжирим моменты. И присутствие Куликова непонятно
Это да... Сколько сегодня запорол Пиняев - это что-то!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pelerin
Ответ error505
С реализацией конкретные проблемы. Что здесь, что с ростовом. Легко могли брать 3 очка в обоих матчах
Легко могли получить от Промеса в конце и отлетели бы от Спартака в большинстве. Поменьше пафоса ;)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barsenal93
Выпускать Куликова и Рыбчинского просто преступление.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Олег
Очень слабый тренер.
Да Дзюба забил, да он пешком играл и пасы давал-но это не серьёзно,это днищенский футбол Локо на Дзюбу, а у Локо слева защиты нет никакой, Баринов, Глушенков и особенно Миранчук Никакущие.Пиняеву нужно запретить бить по воротам!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Луговой
ну откровенно говоря, с начала 2 го тайма до пропущенного гола, локомотив играл как будто наоборот в меньшинстве. Ну а после того как сравняли, моментов массу запороли. и конечно опять встаëт вопрос про толкового нападающего, который может делать разницу и забивать, зимой нужно просто кровь из носа купить такого форварда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ Roman
Почему Митай, который прекрасно сыграл с Динамо в опорке, сидел сегодня на банке, а играл дружок-пирожок Куликов? Для чего раз за разом даются шансы Рыбчинскому, а не тому же Сарвели?
Т.е. по игре Пиняева у тебя вопросов нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serega Ac-Milan
Ответ Циник Петербургский
Это да... Сколько сегодня запорол Пиняев - это что-то!
Здоров 👋 это точно, +Рыбчинский
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ Serega Ac-Milan
Здоров 👋 это точно, +Рыбчинский
Приветище %)
Рыбчинский тоже убойный момент в унитаз спустил, да... По идее, сегодня на пару голов, кроме забитого Дзюбой, еще точно наиграли. Реализация аховая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий