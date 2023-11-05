Галактионов об 1:1 со «Спартаком»: «Эмоции немного перехлестывали. «Локо» хотел сравнять, выйти вперед, попадался на контратаки»
Михаил Галактионов проанализировал ничью «Локомотива» со «Спартаком».
Красно-белые сыграли вничью с железнодорожниками (1:1) в гостевом матче 14-го тура Мир РПЛ, играя в меньшинстве с конца первого тайма.
– Эмоции, которые у нас были, немного перехлестывали. Хотели сравнять, выйти вперед, попадались на контратаки.
Плюс повреждение Глушенкова – была дилемма, выпускать в центральную зону либо игрока средней линии, либо нападающего. Мы решили поставить Миранчука ниже и второго игрока в атаку, чтобы давление усилить, и поэтому разрывы определенные получались.
– Использовали три слота для замены к 78‑й минуте. Это спланированный ход?
– О слотах мы не забыли, понятно, что требовались изменения, но не могли позволить масштабно их делать, потому что каждая замена может как усилить, так и ослабить игру. Точечно пытались менять на ход матча.
– Что с Глушенковым?
– Был болезненный ушиб, обследование проведем и поймем более точно [сроки восстановления]. Надеемся, что рецидива не будет, – сказал главный тренер «Локомотива» Галактионов.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Да Дзюба забил, да он пешком играл и пасы давал-но это не серьёзно,это днищенский футбол Локо на Дзюбу, а у Локо слева защиты нет никакой, Баринов, Глушенков и особенно Миранчук Никакущие.Пиняеву нужно запретить бить по воротам!
Рыбчинский тоже убойный момент в унитаз спустил, да... По идее, сегодня на пару голов, кроме забитого Дзюбой, еще точно наиграли. Реализация аховая.