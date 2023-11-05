Сулейманов про 1:1 со «Спартаком»: «Матч должен был завершиться в нашу пользу. У «Локо» было много моментов во 2-м тайме»

Тимур Сулейманов считает, что «Локомотив» заслужил победу в дерби со «Спартаком».

В 14-м туре Мир «Локомотив» и « » сыграли вничью (1:1).

– 1:1 – не то, что мы хотели. По игре у нас было много моментов во втором тайме. Матч должен был закончиться в нашу пользу. К сожалению, ничья.

– Удивило, что «Спартак», оставшись в меньшинстве, играл не на ничью, а на победу?

– Они молодцы, нужно отдать им должное. У них очень быстрые края. Центральным нападающим, честно говоря, не помню, кто был. Но если не было, значит, все быстрые были. Хорошо выбегали.

– Чего не хватило?

– Завершения. Тренер всегда требует прессинг, играть вперед, это самое главное. По игре мы не можем постоянно прессинговать, если они хорошо выбегают, где‑то надо и подсесть.

– Второй тайм надо было начинать с прессинга.

– Согласен, – сказал нападающий « ».

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