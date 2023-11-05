Сулейманов про 1:1 со «Спартаком»: «Матч должен был завершиться в нашу пользу. У «Локо» было много моментов во 2-м тайме»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Тимур Сулейманов Футбол

Тимур Сулейманов считает, что «Локомотив» заслужил победу в дерби со «Спартаком».

В 14-м туре Мир РПЛ «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью (1:1).

– 1:1 – не то, что мы хотели. По игре у нас было много моментов во втором тайме. Матч должен был закончиться в нашу пользу. К сожалению, ничья.

– Удивило, что «Спартак», оставшись в меньшинстве, играл не на ничью, а на победу?

– Они молодцы, нужно отдать им должное. У них очень быстрые края. Центральным нападающим, честно говоря, не помню, кто был. Но если Соболева не было, значит, все быстрые были. Хорошо выбегали.

– Чего не хватило?

– Завершения. Тренер всегда требует прессинг, играть вперед, это самое главное. По игре мы не можем постоянно прессинговать, если они хорошо выбегают, где‑то надо и подсесть.

– Второй тайм надо было начинать с прессинга.

– Согласен, – сказал нападающий «Локомотива».

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6 комментариев

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Амаль Мустафаев
Тимур - красавчик !!!! Заметно, что в каждой игре очень старается быть полезным для команды . Дальше больше 💪
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Нелысый шарлатан
Ответ КБ Сергей
Вай-вай… тридцать три момента, но Аллах отвернулся от нас… тьфу, на… Спартак сегодня, точно был не хуже и поражения не заслужил. А мог бы и выиграть, но Аллах…)))
Теперь я понимаю почему тут все смеются над кб сектой
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Pertinax Gandi
Ну так уж и много моментов. Там по игре в целом с обеих сторон моментов было минимум.
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