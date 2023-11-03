Отца вингера «Ливерпуля» Диаса освободят в ближайшее время. Об этом заявила колумбийская Армия национального освобождения, похитившая родителей игрока

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия Сборная Колумбии по футболу Луис Диас Футбол

Похищенный отец Луиса Диаса будет освобожден.

Об этом сообщил представитель колумбийской Армии национального освобождения (ELN). По его словам, отец Диаса будет освобожден в кратчайшие сроки.

Напомним, родителей вингера «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луиса Диаса похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников. Утверждалось, что похитителями могут быть граждане Венесуэлы, и Луиса Мануэля Диаса могли вывезти на ее территорию. За информацию обещали 200 млн песо.

Правительство Колумбии заявило в четверг, что группировка ELN несет ответственность за похищение отца футболиста. ELN – колумбийская леворадикальная организация, созданная в 1964 году.

Сборная Колумбии: «Просим похитителей отца Луиса Диаса освободить его без каких-либо условий. Футбол – это мир»

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17 комментариев

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Blaumerc
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Вообщем, их местные разборки. Надеюсь, отца Диаса освободят
что то не понял. их местные разборки?
а при чём родители Диаса?
больше похоже на похищение, с целью получения выкупа, от богатого клиента.
но дело приобрело государственный характер, наверное не ожидали столько шума, поэтому решили дать заднюю.
+24
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+24
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Sergey Kuznetsov
было бы очень хорошо, если эта история наконец закончится
+15
-2
+13
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Азамат
Ребята не по теме один у меня не открывается материал про лучших клубов месяца?
+6
0
+6
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Футбол, хоккей итд
У этой организации в следующем году юбилей. Им наверное деньги нужны позарез, чтобы устроить корпоратив.
+4
0
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ArnoNeputevy
"Армия национального освобождения"? ??? У нас как-то проще: Тамбовские, Малышевские и пр. Тут как-то очень замысловато.
+1
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deadjoker
Для освобождения Отца сделали целую Армию национального освобождения. :)
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Никита Алексеев
Жесть, тяжело представить какого было Диасу. И если бы он не был таким известным, как бы это могло закончиться
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Yri Yrov
иначе быть не могло. настолько публичного человека сломать это кощунство
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Hong Kil
Зачем вся эта суета, если все равно пришлось заплатить?! Деньги любят тишину.
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Dimitrvs Pxtrovs
Армия национального освобождения же называется,зря волновались-освободят
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Trash Talking
Это каламбур такой? Армия национального освобождения похищает человека...
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Давид Agabekyan
Ответ Азамат
Ребята не по теме один у меня не открывается материал про лучших клубов месяца?
Нет
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Blaumerc
Ответ Азамат
Ребята не по теме один у меня не открывается материал про лучших клубов месяца?
да, у меня андроид, тоже не открывает именно этот пост
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Jan Paskel
Ответ Азамат
Ребята не по теме один у меня не открывается материал про лучших клубов месяца?
у меня все материалы не открывает
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Кенигсбергер
Ответ Trash Talking
Это каламбур такой? Армия национального освобождения похищает человека...
Освобождает национальности, антиосвобождает индивидуальности.
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