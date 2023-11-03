Отца вингера «Ливерпуля» Диаса освободят в ближайшее время. Об этом заявила колумбийская Армия национального освобождения, похитившая родителей игрока
Похищенный отец Луиса Диаса будет освобожден.
Об этом сообщил представитель колумбийской Армии национального освобождения (ELN). По его словам, отец Диаса будет освобожден в кратчайшие сроки.
Напомним, родителей вингера «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луиса Диаса похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников. Утверждалось, что похитителями могут быть граждане Венесуэлы, и Луиса Мануэля Диаса могли вывезти на ее территорию. За информацию обещали 200 млн песо.
Правительство Колумбии заявило в четверг, что группировка ELN несет ответственность за похищение отца футболиста. ELN – колумбийская леворадикальная организация, созданная в 1964 году.
Сборная Колумбии: «Просим похитителей отца Луиса Диаса освободить его без каких-либо условий. Футбол – это мир»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
а при чём родители Диаса?
больше похоже на похищение, с целью получения выкупа, от богатого клиента.
но дело приобрело государственный характер, наверное не ожидали столько шума, поэтому решили дать заднюю.