В Колумбии прошел марш с требованием освободить похищенного отца Луиса Диаса. В акции участвовали несколько сотен человек

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия Сборная Колумбии по футболу Луис Диас Футбол

В Колумбии прошел митинг с требованием освободить отца Луиса Диаса.

Напомним, родителей вингера «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луиса Диаса похитили в Колумбии. Мать игрока удалось спасти, отец по-прежнему находится в руках преступников. Утверждалось, что похитителями могут быть граждане Венесуэлы, и Луиса Мануэля Диаса могли вывезти на ее территорию. За информацию обещали 200 млн песо.

По информации BBC, во вторник жители колумбийского города Барранкас, где произошло похищение, провели марш с требованием освободить отца футболиста. В акции участвовали несколько сотен человек – они были одеты в белые футболки с портретами отца Луиса Диаса и держали в руках свечи, скандируя: «Свободу!»

Отмечается, что отец Луиса Диаса также известен в Барранкасе – он тренирует молодых футболистов.

Сборная Колумбии: «Просим похитителей отца Луиса Диаса освободить его без каких-либо условий. Футбол – это мир»

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