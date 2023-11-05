Дзюба забил «Спартаку» впервые за два года – у него 4 гола в этой РПЛ. В 2021-м «Зенит» с ним в составе победил 7:1
Артем Дзюба сравнял счет в матче со «Спартаком».
«Локомотив» и «Спартак» встречаются в рамках 14-го тура Мир РПЛ (1:1, второй тайм).
На 63-й минуте матча при счете 1:0 в пользу «Спартака» Дзюба забил с передачи Максима Глушенкова. Гол в дерби стал для форварда «Локомотива» 4-м в текущем сезоне Мир РПЛ.
Отметим, что до этого на счету Дзюбы было 7 голов в ворота «Спартака». Последний раз форвард забивал красно-белым в октябре 2021 года, будучи игроком «Зенита» – матч завершился победой сине-бело-голубых со счетом 7:1.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак».
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