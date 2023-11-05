Дзюба забил «Спартаку» впервые за два года – у него 4 гола в этой РПЛ. В 2021-м «Зенит» с ним в составе победил 7:1

Артем Дзюба сравнял счет в матче со «Спартаком».

«Локомотив» и «Спартак» встречаются в рамках 14-го тура Мир (1:1, второй тайм).

На 63-й минуте матча при счете 1:0 в пользу «Спартака» забил с передачи . Гол в дерби стал для форварда « » 4-м в текущем сезоне Мир РПЛ.

Отметим, что до этого на счету Дзюбы было 7 голов в ворота « ». Последний раз форвард забивал красно-белым в октябре 2021 года, будучи игроком «Зенита» – матч завершился победой сине-бело-голубых со счетом 7:1.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак».

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