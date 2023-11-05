Зиньковский забил в РПЛ впервые с апреля – в дерби с «Локо». Промес отдал 5-й ассист и лидирует в лиге

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Квинси Промес Антон Зиньковский Футбол

Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский забил первый гол в сезоне в Мир РПЛ.

27-летний полузащитник отличился в дерби «Локомотив» – «Спартак» на 53-й минуте, открыв счет в матче 14-го тура после паса Квинси Промеса.

Это первый гол Зиньковского в Премьер-лиге с апреля. В Фонбет Кубке России он забивал в конце августа.

Отметим, что Промес отдал 5-й голевой пас в этом сезоне в чемпионате России и лидирует по этому показателю влдиге.

Подробная статистика выступлений Зиньковского доступна здесь, Промеса – тут.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак» (1:1, второй тайм). Гости играют в меньшинстве с конца первого тайма.

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1 комментарий

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Мир_КБ_1922
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