Чалов забил 8-й гол в РПЛ и идет вторым в лиге после Кассьерры. У Федора 5 мячей в 5 последних матчах за ЦСКА и сборную

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Пари НН Федор Чалов Футбол

Федор Чалов вышел на 2-е место в списке бомбардиров Мир РПЛ.

Форвард ЦСКА забил «Пари НН» в матче 14-го тура чемпионата России.

Теперь у Чалова 8 голов в сезоне РПЛ. Больше лишь у Матео Кассьерры из «Зенита» – 11.

Федор забил 5 голов в 5 последних матчах за ЦСКА и сборную России. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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11 комментариев

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King_X
Стоило убрать из фентези, пару туров как снова забивать стал))
+7
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seversever
Дзюба забил 100 голов в 28 лет, Смолов в 29, Чалов имеет все шансы забить свои 100 уже в 25! Лучший!
+6
-1
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seversever
Ответ King_X
Стоило убрать из фентези, пару туров как снова забивать стал))
Не возвращайте!
+5
0
+5
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seversever
Ответ seversever
Дзюба забил 100 голов в 28 лет, Смолов в 29, Чалов имеет все шансы забить свои 100 уже в 25! Лучший!
Заболотный свои 100 не забьет никогда.
+3
0
+3
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Заборостроитель
Пора в Европу
+2
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Кирилл
Федя молодец, продолжает забивать )
Их связка с Обляковым продолжает давать голы )
+1
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Knife707
Сколько голов до клуба Григория Федотова?
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Knife707
Генич уговор выполнил?
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pavelrytov@icloud.com
Хорошо, что не продали
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seversever
Есть шанс уже в этом сезоне 100 голов в карьере на высшем уровне пробить!
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Британский шпион
А еще у него 84 мяч за ЦСКА во всех турнирах, он обошел Поликарпова, сравнялся с Семаком, войдя в десятку. До Демина и Копейкина 10 (94), до Думбии и Гринина 11 (95), есть все шансы зайти на 6 место по итогам сезона, сложнее будет догнать Боброва на пятом (99) и Федотова-младшего на четвертом (100).
В РПЛ уже выше только Вагнер (85), до него 14 голов.
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