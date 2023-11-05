Чалов забил 8-й гол в РПЛ и идет вторым в лиге после Кассьерры. У Федора 5 мячей в 5 последних матчах за ЦСКА и сборную

Федор Чалов вышел на 2-е место в списке бомбардиров Мир РПЛ.

Форвард ЦСКА забил « » в матче 14-го тура чемпионата России.

Теперь у 8 голов в сезоне . Больше лишь у Матео Кассьерры из «Зенита» – 11.

Федор забил 5 голов в 5 последних матчах за ЦСКА и сборную России. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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