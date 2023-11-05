Первый тренер Артема Дзюбы высказался о его роли в «Локомотиве».

«Кризис Дзюбы в « »? Не с же его сравнивать. Физически и психологически он в порядке. Но такое бывает – качели.

Вот « » не хватает такого форварда, как Дзюба. Как лидер он потащил бы за собой родной клуб. Артем – хребет: ругается, но не прячется и ни под кого не прогибается. Он – футбольный гамбит, который правильно принимает тактические решения.

Конечно, решать главному тренеру, но вы же знаете, какая там политика. Он бы не переходил в команды, если бы чувствовал, что его там не будут уважать», – сказал Александр Шупляков.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!