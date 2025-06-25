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Мексика сыграет с Саудовской Аравией в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ, США – с Коста-Рикой, Канада – с Гватемалой, Панама – с Гондурасом

На Кубке КОНКАКАФ определились все пары 1/4 финала.

Турнир проходит в США и Канаде. 

В четвертьфиналах сыграют:

США – Коста‑Рика

Канада – Гватемала

МексикаСаудовская Аравия

Панама – Гондурас

Матчи пройдут 28 и 29 июня. Финал турнира состоится 5 июля в Хьюстоне. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
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