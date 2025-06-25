Мексика сыграет с Саудовской Аравией в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ, США – с Коста-Рикой, Канада – с Гватемалой, Панама – с Гондурасом
На Кубке КОНКАКАФ определились все пары 1/4 финала.
Турнир проходит в США и Канаде.
В четвертьфиналах сыграют:
США – Коста‑Рика
Канада – Гватемала
Панама – Гондурас
Матчи пройдут 28 и 29 июня. Финал турнира состоится 5 июля в Хьюстоне.
Что теперь будет с «Торпедо»?16924 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости