ФИФА начала расследование в отношении Кабраля. Защитник «Пачуки», возможно, оскорбил Рюдигера на почве расизма

ФИФА приняла меры в отношении игрока «Пачуки» после конфликта с Рюдигером.

Напомним, во 2-м туре клубного чемпионата мира «Реал» обыграл «Пачуку» со счетом 3:1.

В конце второго тайма судья активировал антирасистский протокол в связи со стычкой Антонио Рюдигера и Густаво Кабраля после того, как защитник «Пачуки» отмахнулся от игрока «Реала ». Кабраль впоследствии опроверг расистское поведение, утверждая, что назвал Рюдигера «сраным трусом».

«После оценки отчетов о матче дисциплинарный комитет ФИФА начала расследование в отношении игрока «Пачуки» Густаво Кабраля в связи с инцидентом между ним и Антонио Рюдигером », – говорится в сообщении ФИФА.