Хавбек «Локо» Рыбчинский: «Дзюба – легенда футбола, можно так сказать. Мы все его слушаем и уважаем»
Дмитрий Рыбчинский назвал Артема Дзюбу легендой футбола.
– Дзюба сильно влияет на атмосферу в команде?
– Артем Дзюба – это в принципе легенда футбола, можно так сказать. Поэтому понятно, что он на нас очень сильно влияет. Нам он помогает в команде – и молодым, и немолодым. Помогает своим авторитетом. Мы все его слушаем и уважаем, – сказал хавбек «Локомотива».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
А вот внутри клубов о нём партнёры сколько я помню, всегда хорошо отзывались. Типа весельчак, балагур, душа команды и всё такое. Даже бразильцы в Зените ни во время его игры за Зенит, ни после, ничего плохого про него не говорили, хотя он и накидывал на них в стиле "Зенит Рио-де-Жанейро"