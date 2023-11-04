Хавбек «Локо» Рыбчинский: «Дзюба – легенда футбола, можно так сказать. Мы все его слушаем и уважаем»

Дмитрий Рыбчинский назвал Артема Дзюбу легендой футбола.

– Дзюба сильно влияет на атмосферу в команде?

– – это в принципе легенда футбола, можно так сказать. Поэтому понятно, что он на нас очень сильно влияет. Нам он помогает в команде – и молодым, и немолодым. Помогает своим авторитетом. Мы все его слушаем и уважаем, – сказал хавбек « ».

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