Хавбек «Локо» Рыбчинский: «Дзюба – легенда футбола, можно так сказать. Мы все его слушаем и уважаем»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Рыбчинский Футбол

Дмитрий Рыбчинский назвал Артема Дзюбу легендой футбола.

– Дзюба сильно влияет на атмосферу в команде?

Артем Дзюба – это в принципе легенда футбола, можно так сказать. Поэтому понятно, что он на нас очень сильно влияет. Нам он помогает в команде – и молодым, и немолодым. Помогает своим авторитетом. Мы все его слушаем и уважаем, – сказал хавбек «Локомотива».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Это, кстати, один из парадоксов Дзюбы: вне футбольных клубов, среди обычных юзеров на спортивный сайтах, Дзюбу обычно принять хейтить. Типа тупой, токсичный, дерзит и балабол.

А вот внутри клубов о нём партнёры сколько я помню, всегда хорошо отзывались. Типа весельчак, балагур, душа команды и всё такое. Даже бразильцы в Зените ни во время его игры за Зенит, ни после, ничего плохого про него не говорили, хотя он и накидывал на них в стиле "Зенит Рио-де-Жанейро"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Артём Дзюба 🍆🍆🥰🥰🥰🤭🤭🤭
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий