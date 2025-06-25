Зухзух не перейдет в «Краснодар». С хавбеком «Рабата» не договорились об условиях контракта («СЭ»)

Амин Зухзух не перейдет в «Краснодар».

По информации «Спорт-Экспресса», трансфер 24-летнего полузащитника «Рабата» сорвался. «Краснодар » не договорился об условиях контракта с представителями игрока.

В прошлом сезоне Зухзух провел за «Рабат» 44 матча, забил 11 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с клубом из Марокко рассчитан до лета 2027 года.

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