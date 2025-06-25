Лаллана завершил карьеру в 37 лет. Хавбек выиграл АПЛ и ЛЧ с «Ливерпулем» и провел 283 матча за «Саутгемптон»
Адам Лаллана завершил карьеру игрока.
О своем решении 37-летний англичанин объявил сегодня.
Лаллана – воспитанник «Саутгемптона». Он находился в системе клуба с 2000 года и дебютировал за основную команду в 2006-м. С 2014 года полузащитник выступал за «Ливерпуль», с котором выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
В 2020-м футболист перешел в «Брайтон», а в июне прошлого года вернулся в родной клуб, за который провел 283 матча.
В составе сборной Англии Лаллана провел 34 матча и забил 3 гола.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Саутгемптона»
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