Муслера перешел в «Эстудиантес». Контракт экс-вратаря «Галатасарая» – до декабря 2026-го
Фернандо Муслера перешел в «Эстудиантес».
39-летний уругвайский голкипер подписал контракт с аргентинским клубом до декабря 2026 года.
В конце сезона Муслера покинул «Галатасарай», за который выступал 14 лет.
Фото: x.com/EdelpOficial
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Эстудиантеса»
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