Муслера перешел в «Эстудиантес». Контракт экс-вратаря «Галатасарая» – до декабря 2026-го

Фернандо Муслера перешел в «Эстудиантес».

39-летний уругвайский голкипер подписал контракт с аргентинским клубом до декабря 2026 года.

В конце сезона Муслера покинул «Галатасарай », за который выступал 14 лет.

Фото: x.com/EdelpOficial