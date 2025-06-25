«Интер» – «Ривер Плейт». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
«Интер» сыграет с «Ривер Плейт» в 3-м туре группового этапа КЧМ.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 04:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет Okko.
Клубный чемпионат мира. 3 тур
26 июня 01:00, Lumen Field
Не начался
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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