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«Интер» – «Ривер Плейт». Онлайн-трансляция начнется в 04:00

«Интер» сыграет с «Ривер Плейт» в 3-м туре группового этапа КЧМ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 04:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет Okko.

Клубный чемпионат мира. 3 тур
26 июня 01:00, Lumen Field
Интер
Не начался
Ривер Плейт

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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