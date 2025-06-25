У защитника «Челси» Адарабиойо 12 очков с «Эсперансом» – за гол и сухой матч

«Челси» разгромил «Эсперанс» (3:0) и вышел в 1/8 финала клубного ЧМ на «Бенфику».

Тосин Адарабиойо забил в конце 1-го тайма. Защитник набрал 12 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч), его выбрал 1,05% игроков.

Энцо Фернандес сделал 2 ассиста в добавленное к 1-му тайму время. Полузащитник набрал 9 очков, с ним в команде играют 4,68% фэнтези-менеджеров.

👉 Моя команда на КЧМ