У защитника «Челси» Адарабиойо 12 очков с «Эсперансом» – за гол и сухой матч
«Челси» разгромил «Эсперанс» (3:0) и вышел в 1/8 финала клубного ЧМ на «Бенфику».
Тосин Адарабиойо забил в конце 1-го тайма. Защитник набрал 12 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч), его выбрал 1,05% игроков.
Энцо Фернандес сделал 2 ассиста в добавленное к 1-му тайму время. Полузащитник набрал 9 очков, с ним в команде играют 4,68% фэнтези-менеджеров.
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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези клубного ЧМ на Спортсе’‘
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