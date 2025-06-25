Мовсисян о Станковиче в «Спартаке»: «Хотел бы играть под его руководством. Эмоции тренера не мешают, наоборот. Он мотивирует команду и придает ей духа»

Юра Мовсисян не видит проблемы в эмоциональности тренера «Спартака» Станковича.

В минувшем сезоне красно-белые под руководством сербского специалиста Деяна Станковича заняли 4-е место в Мир РПЛ .

«В прошлом сезоне РПЛ была проблема нестабильности у каждого клуба, кроме чемпиона. Я в детстве был поклонником футболиста Станковича. Сейчас поклонник тренера, рад видеть его у руля «Спартака ».

Я очень хотел бы играть под его руководством. Для футболистов это великолепные впечатления, когда тренер такой эмоциональный. Мешают ли эмоции? Нет, наоборот. Он мотивирует команду и придает духа.

Мне, как футболисту, было бы комфортно, чтобы тренер был таким», – сказал бывший игрок московского клуба.

Мне не хочется, чтобы Станкович тренировал «Спартак». Его поведение отталкивает