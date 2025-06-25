Орещук о «Спартаке»: «Даже за 100 млн не пойду туда работать – я армеец по духу. Есть принципы»

Роман Орещук заявил, что не пойдет работать в «Спартак» даже за 100 млн евро.

Бывший нападающий ЦСКА , а ныне футбольный агент, провел за основную команду армейцев 6 матчей в чемпионатах России.

– Я всегда заявлял – хорошо к красно-белым отношусь, болел за них в еврокубках, много друзей и товарищей там играло, но работать туда не пойду.

– 50 тысяч евро в месяц заработная плата.

– Нет.

– 60.

– Нет. Даже если сто миллионов дадут – нет. Говорю об этом каждый раз. Есть принципы. Я армеец по духу.

А если не воспитанник идет играть – не вижу проблемы. Пусть идет, приносит пользу, – сказал бывший спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» Роман Орещук .

Орещук о новом контракте «Спартака» и Станковича: «Я только за. На одного конкурента меньше. Я армеец!»