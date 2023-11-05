«Зенит» предложил Васильеву новый контракт. 19-летний хавбек восстанавливается после перелома

Теги Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Васильев 2004 Футбол

«Зенит» хочет продлить контракт с хавбеком Дмитрием Васильевым.

По данным Metaratings.ru, петербургский клуб уже сделал 19-летнему хавбеку предложение, сейчас стороны ведут переговоры.

Действующий контракт Васильева с «Зенитом» истекает летом 2025 года. Новый трудовой договор планируется заключить на долгий срок.

На данный момент футболист восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости.

В этом сезоне в активе 19-летнего хавбека 9 матчей во всех турнирах без результативных действий.

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22 комментария

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freeman123
Все логично, до травмы был хорош!
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Назар Игорь
Не хотелось бы терять Вендела, но Васильев это первый кандидат на его место.
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Роман Олегов
Ответ Назар Игорь
Не хотелось бы терять Вендела, но Васильев это первый кандидат на его место.
Первый кандидат на замену Вендела - это какой-то другой иностранец сопоставимый по классу. Среди россиян, к сожалению, таких игроков нет.
А Васильев даже по качествам своим на Вендела не очень похож. Парень перспективный, конечно, но переоценивать не стоит все-таки.
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Baobabb forever
Ответ Назар Игорь
Не хотелось бы терять Вендела, но Васильев это первый кандидат на его место.
Васильев очень хорош, по крайней мере потенциально.
А вообще из своих ребят мог бы получиться костяк - Васильев, Кравцов, Михайлов)
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Алексей Селезнёв
Отличная новость. Роста и здоровья парню
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Роман Олегов
Ответ Baobabb forever
Васильев очень хорош, по крайней мере потенциально. А вообще из своих ребят мог бы получиться костяк - Васильев, Кравцов, Михайлов)
Отличный костяк, конечно) Для команды, чья цель - сохранение прописки в РПЛ.
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Дмитрий Калибабчук
Ответ Владислав Харламов
Кстати, кто-нибудь знает, где сейчас тот парень, который при Манчини забил победный Динамо, а потом пошел уроки делать?
Скроботов в белорусской Ислочи играет.
А Васильев по своему основному амплуа - опорник.
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Роман Олегов
Надеюсь, скоро восстановится уже парень. За последнее время из своих воспитанников больше всего похож на того, кто в команде способен остаться.
Если Мостового не учитывать, которого своим воспитанником можно назвать лишь с натяжкой.
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Сергей Жарковский
Во-первых здоровья Васильеву, во-вторых мудрое решение продлить контракт, толковый игрок!
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Владислав Харламов
Кстати, кто-нибудь знает, где сейчас тот парень, который при Манчини забил победный Динамо, а потом пошел уроки делать?
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Владислав Харламов
Он в итоге полузащитник или защитник? В профиле на Спортс указано, что защитник
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Baobabb forever
Ответ Роман Олегов
Первый кандидат на замену Вендела - это какой-то другой иностранец сопоставимый по классу. Среди россиян, к сожалению, таких игроков нет. А Васильев даже по качествам своим на Вендела не очень похож. Парень перспективный, конечно, но переоценивать не стоит все-таки.
Вообще парень молодой, денисов тоже вырос в игрока играя рядом с Тимощуком
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Роман Олегов
Ответ Baobabb forever
Вообще парень молодой, денисов тоже вырос в игрока играя рядом с Тимощуком
Не, я не против) Только всего лучшего пацану желаю в плане развития. Но просто Вендела, на мой взгляд, он по качествам заменить не способен. Пока, по крайней мере. Денисову хотя бы 23 к тому времени уже было.
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Роман Олегов
Ответ Дмитрий Калибабчук
Мостовой попал в Зенит в 21, он воспитанник ЦСКА.
Ну вот тем более. Только не Локо разве?
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Дмитрий Калибабчук
Ответ Роман Олегов
Ну вот тем более. Только не Локо разве?
10 лет в ЦСКА(2002-2012) и три в Локо(2012-2015)

При том, что интересно, по меркам УЕФА он считается именно воспитанником Локо.(требование УЕФА - в возрасте от 15 до 21 года провести три года в структуре клуба)У Андрея этот промежуток карьеры выпадает на железнодорожников)
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Любовь Мелехова
Ответ Роман Олегов
Ну вот тем более. Только не Локо разве?
Мостовой из Омска, выпускался из фш Локомотива, где провел 2,5 года, играл в молодежке Локо, потом в Долгопрудном и Химках.
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Роман Олегов
Ответ Дмитрий Калибабчук
10 лет в ЦСКА(2002-2012) и три в Локо(2012-2015) При том, что интересно, по меркам УЕФА он считается именно воспитанником Локо.(требование УЕФА - в возрасте от 15 до 21 года провести три года в структуре клуба)У Андрея этот промежуток карьеры выпадает на железнодорожников)
Просто по-моему, на статус воспитанника влияют годы, скажем так, позднего детства. И официально он вроде воспитанником Локо должен считаться, даже не смотря на то, что там меньше лет провел. Но могу ошибаться, конечно.
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Роман Олегов
Ответ Любовь Мелехова
Мостовой из Омска, выпускался из фш Локомотива, где провел 2,5 года, играл в молодежке Локо, потом в Долгопрудном и Химках.
Ну да, если 2,5 года там был, значит в 3-х сезонах был зареган за Локо и должен считаться их воспитанником.

Специально щас погуглил правила УЕФА по этому поводу.

"Футболист считается собственным воспитанником клуба, если был зарегистрирован как его игрок в течение как минимум трех сезонов в возрасте от 15 до 21 года"
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