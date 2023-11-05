«Зенит» предложил Васильеву новый контракт. 19-летний хавбек восстанавливается после перелома
«Зенит» хочет продлить контракт с хавбеком Дмитрием Васильевым.
По данным Metaratings.ru, петербургский клуб уже сделал 19-летнему хавбеку предложение, сейчас стороны ведут переговоры.
Действующий контракт Васильева с «Зенитом» истекает летом 2025 года. Новый трудовой договор планируется заключить на долгий срок.
На данный момент футболист восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости.
В этом сезоне в активе 19-летнего хавбека 9 матчей во всех турнирах без результативных действий.
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А Васильев даже по качествам своим на Вендела не очень похож. Парень перспективный, конечно, но переоценивать не стоит все-таки.
А вообще из своих ребят мог бы получиться костяк - Васильев, Кравцов, Михайлов)
А Васильев по своему основному амплуа - опорник.
Если Мостового не учитывать, которого своим воспитанником можно назвать лишь с натяжкой.
При том, что интересно, по меркам УЕФА он считается именно воспитанником Локо.(требование УЕФА - в возрасте от 15 до 21 года провести три года в структуре клуба)У Андрея этот промежуток карьеры выпадает на железнодорожников)
Специально щас погуглил правила УЕФА по этому поводу.
"Футболист считается собственным воспитанником клуба, если был зарегистрирован как его игрок в течение как минимум трех сезонов в возрасте от 15 до 21 года"