«Зенит» предложил Васильеву новый контракт. 19-летний хавбек восстанавливается после перелома

«Зенит» хочет продлить контракт с хавбеком Дмитрием Васильевым.

По данным Metaratings.ru, петербургский клуб уже сделал 19-летнему хавбеку предложение, сейчас стороны ведут переговоры.

Действующий контракт Васильева с «Зенитом» истекает летом 2025 года. Новый трудовой договор планируется заключить на долгий срок.

На данный момент футболист восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости.

В этом сезоне в активе 19-летнего хавбека 9 матчей во всех турнирах без результативных действий.

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